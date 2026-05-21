Logo
Large banner

Савјет министара БиХ усвојио буџет за 2026. годину

Аутор:

АТВ
21.05.2026 12:18

Коментари:

0
Савјет министара БиХ усвојио буџет за 2026. годину

Савјет министара БиХ данас је усвојило буџет за 2026. годину у износу од 1.580.500.000 КМ.

Сада ће буџет ићи у парламентарну процедуру, а да би био усвојен потребно је да га усвоје оба дома парламента.

Укупни издаци заједно са сервисирањем вањског дуга износе око 2,55 милијарди КМ. То представља повећање од приближно 238 милиона КМ у односу на прошлу годину, док су расходи институција већи за десет милиона КМ.

Киша

Друштво

Главобоља и неспавање: Какво нас расположење очекује сутра?

Највећи дио буџетског новца и даље ће бити усмјерен на текуће трошкове, за које је предвиђено 1,43 милијарде КМ. Истовремено су значајно повећани издаци за плате и накнаде запослених, који сада износе 956 милиона КМ, односно готово 98 милиона више него годину раније.

Повећање је повезано с растом основице за обрачун плата на 690,86 КМ, што би требало ступити на снагу након усвајања буџета, али и с новим запошљавањима те усклађивањем платних разреда у институцијама.

(Аваз)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

буџет

Савјет министара БиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Марио Црнковић

БиХ

Црнковић: Хрватска објавила документ који доказује да су кључне фазе пројекта "гурали иза затворених врата"

2 ч

0
Сајић: Дијаспора срећна због отварања новог ГП Градишка

БиХ

Сајић: Дијаспора срећна због отварања новог ГП Градишка

2 ч

1
Зграда Уставног суда БиХ

БиХ

"Уставни суд БиХ мора да се држи Устава и закона"

17 ч

0
Село Врточе, Босански Петровац.

БиХ

Шеф Клуба СДА изазвао инцидент на сједници позивима на насиље

19 ч

0

  • Најновије

12

50

Захарова о генералу Младићу: Нечовјечност Механизма, гдје су сада невладине организације и европски извјестиоци

12

47

Ухапшен кантонални министар Денис Османкић

12

44

Цијановић: Феноменално откриће градоначелника Бањалуке

12

36

Упуцан познати угоститељ у Београду

12

22

Ево због чега Слоба Васић неће бити пуштен из психијатријске установе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner