Савјет министара БиХ усвојио буџет за 2026. годину

Аутор:АТВ
Коментари:0
Савјет министара БиХ данас је усвојило буџет за 2026. годину у износу од 1.580.500.000 КМ.
Сада ће буџет ићи у парламентарну процедуру, а да би био усвојен потребно је да га усвоје оба дома парламента.
Укупни издаци заједно са сервисирањем вањског дуга износе око 2,55 милијарди КМ. То представља повећање од приближно 238 милиона КМ у односу на прошлу годину, док су расходи институција већи за десет милиона КМ.
Друштво
Главобоља и неспавање: Какво нас расположење очекује сутра?
Највећи дио буџетског новца и даље ће бити усмјерен на текуће трошкове, за које је предвиђено 1,43 милијарде КМ. Истовремено су значајно повећани издаци за плате и накнаде запослених, који сада износе 956 милиона КМ, односно готово 98 милиона више него годину раније.
Повећање је повезано с растом основице за обрачун плата на 690,86 КМ, што би требало ступити на снагу након усвајања буџета, али и с новим запошљавањима те усклађивањем платних разреда у институцијама.
(Аваз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч1
БиХ
17 ч0
БиХ
19 ч0
Најновије
12
50
12
47
12
44
12
36
12
22
Тренутно на програму