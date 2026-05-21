Направите преврнути колач с јабукама: Спој мирисног пуњења, меканог бисквита и лаганог шлага

Мирисне печене јабуке, мекани бисквит и лагани шлаг чине овај колач савршеним избором за сваку прилику.

Састојци за воћни дио:

- шест јабука

- 75 грама шећера

- једна кашичица мљевеног цимета

Састојци за бисквит:

- пет јаја

- пет кашика шећера (65 грама)

- пет кашика брашна (40 грама)

- пола врећице прашка за пециво

- једна врећица ванилин шећера

За украшавање:

- 500 милилитара врхња за шлаг

Припрема:

Јабуке оперите, огулите и прережите на пола, затим уклоните сјеменке и нарежите их на комаде дебљине отприлике осам милиметара. Поспите их циметом и мањом количином шећера.

Тепсију премажите маслацем и побрашните па по дну распоредите остатак шећера. Рерну загријте на 180 степени и јабуке пеците отприлике 25 минута.

За то вријеме припремите бисквит. Одвојите бјелањке од жумањака. Бјелањке умутите у чврст снијег. Жумањцима додајте шећер и ванилин шећер па умутите док не добијете пјенасту смјесу. Додајте брашно и прашак за пециво те све сједините у глатку смјесу, пише Кликс

На крају постепено умијешајте снијег од бјелањака, лагано мијешајући како би смјеса остала прозрачна. Печене јабуке извадите из рерне и преко њих равномјерно распоредите припремљени бисквит.

Колач пеците још 20 минута на 180 степени, а затим провјерите чачкалицом је ли печен. Ако је потребно, продужите печење додатних пет минута.

Након печења извадите колач из рерне и оставите неколико минута, па га пажљиво преокрените на подлогу. Оставите да се охлади на собној температури. Врхње умутите у чврст шлаг, потом га нанесите преко охлађеног колача и равномјерно распоредите. Прије сервирања колач држите у фрижидеру најмање четири сата.