Направите преврнути колач с јабукама: Спој мирисног пуњења, меканог бисквита и лаганог шлага
Мирисне печене јабуке, мекани бисквит и лагани шлаг чине овај колач савршеним избором за сваку прилику.
Састојци за воћни дио:
- шест јабука
- 75 грама шећера
- једна кашичица мљевеног цимета
Састојци за бисквит:
- пет јаја
- пет кашика шећера (65 грама)
- пет кашика брашна (40 грама)
- пола врећице прашка за пециво
- једна врећица ванилин шећера
За украшавање:
- 500 милилитара врхња за шлаг
Припрема:
Јабуке оперите, огулите и прережите на пола, затим уклоните сјеменке и нарежите их на комаде дебљине отприлике осам милиметара. Поспите их циметом и мањом количином шећера.
Тепсију премажите маслацем и побрашните па по дну распоредите остатак шећера. Рерну загријте на 180 степени и јабуке пеците отприлике 25 минута.
За то вријеме припремите бисквит. Одвојите бјелањке од жумањака. Бјелањке умутите у чврст снијег. Жумањцима додајте шећер и ванилин шећер па умутите док не добијете пјенасту смјесу. Додајте брашно и прашак за пециво те све сједините у глатку смјесу, пише Кликс
На крају постепено умијешајте снијег од бјелањака, лагано мијешајући како би смјеса остала прозрачна. Печене јабуке извадите из рерне и преко њих равномјерно распоредите припремљени бисквит.
Колач пеците још 20 минута на 180 степени, а затим провјерите чачкалицом је ли печен. Ако је потребно, продужите печење додатних пет минута.
Након печења извадите колач из рерне и оставите неколико минута, па га пажљиво преокрените на подлогу. Оставите да се охлади на собној температури. Врхње умутите у чврст шлаг, потом га нанесите преко охлађеног колача и равномјерно распоредите. Прије сервирања колач држите у фрижидеру најмање четири сата.
