Маме се потукле на матури у Цазину, очеви их раздвајали

Аутор:

АТВ
21.05.2026 13:42

Туча на матури у Цазину
Фото: Printscreen/Instagram

Друштвеним мрежама већ два дана кружи снимак групе жена које се туку. Снимак је настао у Босни и Херцеговини, прецизније у Цазину.

Наводно, пише уз видео на профилу Цазин чаршија на Инстаграму, ријеч је о мајкама које су се потукле на матурској вечери своје д‌јеце у том граду.

"Док су матуранти славили крај једног животног поглавља, вече у Цазину обиљежила је и непријатна сцена међу родитељима. Умјесто подршке и поноса, дошло је до свађе и физичког обрачуна који је шокирао присутне.

Матура треба бити ноћ успомена, музике и осмијеха младих људи, а не мјесто сукоба и ружних сцена пред д‌јецом која су чекала свој најљепши тренутак", наводи се.

На снимку се види да се инцидент догодио у Другој средњој школи "Цазин", а узрок свега је наводно нагуравање поред црвеног тепиха којим су пролазили матуранти како би се заузела боља позиција за фотографисање. Присутни очеви покушавали су раздвојити мајке матураната и спријечити да ситуација ескалира.

(Фактор.ба)

