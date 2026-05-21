Маме се потукле на матури у Цазину, очеви их раздвајали

Аутор:АТВ
Коментари:0
Друштвеним мрежама већ два дана кружи снимак групе жена које се туку. Снимак је настао у Босни и Херцеговини, прецизније у Цазину.
Наводно, пише уз видео на профилу Цазин чаршија на Инстаграму, ријеч је о мајкама које су се потукле на матурској вечери своје дјеце у том граду.
"Док су матуранти славили крај једног животног поглавља, вече у Цазину обиљежила је и непријатна сцена међу родитељима. Умјесто подршке и поноса, дошло је до свађе и физичког обрачуна који је шокирао присутне.
Матура треба бити ноћ успомена, музике и осмијеха младих људи, а не мјесто сукоба и ружних сцена пред дјецом која су чекала свој најљепши тренутак", наводи се.
На снимку се види да се инцидент догодио у Другој средњој школи "Цазин", а узрок свега је наводно нагуравање поред црвеног тепиха којим су пролазили матуранти како би се заузела боља позиција за фотографисање. Присутни очеви покушавали су раздвојити мајке матураната и спријечити да ситуација ескалира.
