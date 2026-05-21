Огласио се Кремљ о резултатима посјете Путина Кини

Коментари:0
Посјета руског предсједника Владимира Путина Кини била је садржајна и веома продуктивна, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Према његовим ријечима, Путинова посјета Кини била је, као што је обично случај са нашим стратешким и привилегованим партнером, садржајна, значајна и веома продуктивна, рекао је Песков новинарима.
- Уопштено говорећи, вјероватно треба скренути пажњу на заједничку декларацију коју су потписали наши шефови држава, а која говори о новом импулсу за развој наших посебних стратешких, партнерских и савезничких билатералних односа. Ријеч је о њиховом развоју у свакој могућој области - истакао је Песков.
Портпарол је истакао да је једна од тема о којој су разговарали Путин и Си била Украјина.
- Кина је заиста спремна да уложи напоре како би помогла изласку на мировни пут рјешавања (ситуације у Украјини). Захвални смо нашим кинеским пријатељима на томе - нагласио је Песков.
Он је додао да лидери током сусрета нису разматрали конкретан план Кине за рјешавање сукоба у Украјини.
Поред тога, Песков је нагласио да ће конкретан резултат у вези са споразумом о гасоводу "Снага Сибира 2" бити постигнут у веома блиској будућности. Он је додао да је напредак у вези са споразумом већ постигнут и да је потребно разрадити само низ нијанси.
Путин је боравио у званичној посјети Кини 19-20. маја. У сриједу су руски лидер и кинески предсједник Си Ђинпинг разговарали у Великој сали народа у Пекингу.
Москва и Пекинг усвојили су и потписали 42 документа, укључујући заједничку изјаву о даљем јачању њиховог свеобухватног партнерства и стратешке интеракције и продубљивању добросусједских, пријатељских и сарадничких односа, као и заједничку Декларацију о развоју мултиполарног свијета и новог типа међународних односа.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
16
00
16
00
15
57
15
50
15
47
Тренутно на програму