Снимио змију од два метра поред ријеке у БиХ

АТВ
21.05.2026 15:14

Змија дуга два метра снимљена поред Миљацке
Фото: Screenshot / YouTube

На подручју Отоке у Сарајеву, данас, 21. маја, забиљежен је неуобичајен и узнемирујући призор када је грађанин током шетње уз Миљацку примијетио змију наводно дужу од два метра.

Према његовим наводима, змија се налазила у непосредној близини основне школе, што је изазвало додатну забринутост.

Грађанин који је све снимио мобилним телефоном навео је да је животињу уочио свега неколико центиметара од своје руке док је пролазио поред живе ограде уз шеталиште.

Има ли разлога за забринутост?

Портал "Радиосарајево" контактирао је Емру Хамидовић, доктора ветеринарске медицине и магистра херпетологије (науке која изучава гмизавце) која је објаснила о којој змији је ријеч те да ли има разлога за забринутост.

Како појашњава др Емра, ријеч је о змији рибарици.

"То је семиакватична (полуводена) врста змије која живи и на копну, али је уско везана за воду јер углавном лови рибице, пуноглавце и остале водоземце у води", појаснила је.

Истиче да наведена змија није отровна те да се често може видјети како се сунча у близини воде.

"Ту јој је природно станиште, у близини ријеке гдје одржава водени екосистем здравим", појаснила је др Емра Хамидовић.

Змије у близини Миљацке

Додаје да је поред ове полуводене змије, још једну врло могуће пронаћи у близини Миљацке.

Ријеч је још о змији бјелоушка.

Ветеринарка појашњава да иако изгледају опасне и имају видљиве шаре, нису отровне нити опасне за човјека.

"Када се уплаше испуштају течност неугодног мириса из жлијезда у близини клоаке (тјелесни отвор). То им је први механизам одбране, а не угриз", поручила је др Емра Хамидовић.

На крају је нагласила важност змија за екосистем поручујући да "морамо дијелити станиште са свим животињама па тако и са змијама, јер оне неће напасти, само живе и уживају у сунцу и раде доста за нашу околину и биодиверзитет".

