Уложено 850.000 КМ: Нови кружни ток у Челинцу отворен за саобраћај

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић, вршилац дужности директора предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић и начелник Челинца Владо Глигорић свечано су данас пустили у саобраћај новоизграђени кружни ток у овој општини.
У изградњу кружног тока у Челинцу, уложено је 850.000 КМ.
Стевановић је изразио задовољство због реализације овог инфраструктурног пројекта, те Глигорићу поручио да припреми нове пројекте које ће подржати и Влада Српске.
"Када је озбиљна Влада, као што је ми имамо, новца мора бити. Вјерујте у Владу премијера Саве Минића, вјерујте у предсједника Милорада Додика, у Министарство саобраћаја, `Путеве`. Вјерујте у Републике Српску. Идемо напријед крупним кораком", поручио је Стевановић.
Јанковић је рекао да је ово примјер квалитетне сарадње републичких и локалних власти.
Он је навео да је изградња кружног тока почела у новембру прошле године, те да је завршена прије рока.
"Рок за извођење је био 180 радних дана, а завршили смо за 132, дакле 48 дана прије рока. Све пројекте у Републици Српској завршавамо прије рока, то је наш циљ и наша водиља", истакао је Јанковић.
Он је рекао да је изградњом овог кружног тока ријешен озбиљан проблем у вези са поплавама.
Јанковић је захвалио за помоћ Министарству саобраћаја и веза, Влади Републике Српске и извођачу радова "Козарапутевима", чији су радници радили и викендом.
Он је поручио грађанима Челинца да могу очекивати још радова, истичући да ће се реализовати инфраструктурни пројекти широм Републике Српске с циљем безбједнијих и квалитетнијих саобраћајница.
Глигорић је навео да је ријеч о веома важном пројекту јер је претходна саобрћајница била тешка за регулисање саобраћаја, а сада је подигнут ниво безбједности.
"Ријеч је о квалитетном инжењерском рјешењу. Општина је извршила своје обавезе у вези са израдом документације, рјешавањем имовинско-правних односа и издавањем грађевиске дозволе", рекао је Глигорић.
Он је напоменуо да је општина за ову саобраћајницу издвојила око 115.000 КМ.
Представник "Козарапутева" Мирко Каурин захвалио је начелнику општине и директору "Путева Републике Српске" за подршку током изградње, као и грађанима који су имали разумијевања.
На новоизграђеном кружном току укрштају се магистрални пут од Бањалуке према Теслићу и регионални који иде према Укрини и другим околним мјестима, преноси Срна.
