Уложено 850.000 КМ: Нови кружни ток у Челинцу отворен за саобраћај

АТВ
19.05.2026 17:14

Кружни ток у Челинцу пуштен у саобраћај.
Фото: АТВ

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић, вршилац дужности директора предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић и начелник Челинца Владо Глигорић свечано су данас пустили у саобраћај новоизграђени кружни ток у овој општини.

У изградњу кружног тока у Челинцу, уложено је 850.000 КМ.

Стевановић је изразио задовољство због реализације овог инфраструктурног пројекта, те Глигорићу поручио да припреми нове пројекте које ће подржати и Влада Српске.

"Када је озбиљна Влада, као што је ми имамо, новца мора бити. Вјерујте у Владу премијера Саве Минића, вјерујте у предсједника Милорада Додика, у Министарство саобраћаја, `Путеве`. Вјерујте у Републике Српску. Идемо напријед крупним кораком", поручио је Стевановић.

Јанковић је рекао да је ово примјер квалитетне сарадње републичких и локалних власти.

Он је навео да је изградња кружног тока почела у новембру прошле године, те да је завршена прије рока.

"Рок за извођење је био 180 радних дана, а завршили смо за 132, дакле 48 дана прије рока. Све пројекте у Републици Српској завршавамо прије рока, то је наш циљ и наша водиља", истакао је Јанковић.

Он је рекао да је изградњом овог кружног тока ријешен озбиљан проблем у вези са поплавама.

Јанковић је захвалио за помоћ Министарству саобраћаја и веза, Влади Републике Српске и извођачу радова "Козарапутевима", чији су радници радили и викендом.

Он је поручио грађанима Челинца да могу очекивати још радова, истичући да ће се реализовати инфраструктурни пројекти широм Републике Српске с циљем безбједнијих и квалитетнијих саобраћајница.

Глигорић је навео да је ријеч о веома важном пројекту јер је претходна саобрћајница била тешка за регулисање саобраћаја, а сада је подигнут ниво безбједности.

"Ријеч је о квалитетном инжењерском рјешењу. Општина је извршила своје обавезе у вези са израдом документације, рјешавањем имовинско-правних односа и издавањем грађевиске дозволе", рекао је Глигорић.

Он је напоменуо да је општина за ову саобраћајницу издвојила око 115.000 КМ.

Представник "Козарапутева" Мирко Каурин захвалио је начелнику општине и директору "Путева Републике Српске" за подршку током изградње, као и грађанима који су имали разумијевања.

На новоизграђеном кружном току укрштају се магистрални пут од Бањалуке према Теслићу и регионални који иде према Укрини и другим околним мјестима, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

