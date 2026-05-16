Поводом Дана града уручена признања најбољим студентима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Уручене су награде и признања, а најважније су оне које су отишле у руке најбољим студентима. Међу њима је Анђела Мрђа, студент Техничких наука у Новом Саду са просјеком 9,65.
„Изузетно ми је част бити данас овдје, јер је ово заиста доказ да наш град препознаје и наш труд и залагање, и да је ово једна велика част што је град не само кроз новчану награду него и кроз саму чињеницу и прилику да будемо данас овдје у овом дану заиста показао да цијени и препознаје оно што ми радимо“, рекла је Анђела Мрђа, награђени студент.
Овогодишња плакета града отишла је у руке Кола српских сестара и то као признање за очување традиције, културе и духовних вриједности. Божији благослов свим грађанима поводом дана Града пожелио је протонамјесник Драган Хрваћанин коме је у у име његовог високопреосвештенства митрополита бањалучког Јефрема уручена повеља Почасног грађанина.
„Ова награда припада свим чланицама Кола српских сестара које су већ дуги низ година улагале сој рад, труд и љубав у све хуманитарне, културне и духовне акције", рекла је Јадранка Мијић, предсједница Кола српских сестара, Приједор.
„Свакако ћемо то схватити као дугогодишњи допринос и рад његовог преосвештенства у нашој светој цркви тј. нашем народу а самим тим и граду Приједору који је препознао његов рад посебно овдје у Поткозарју око изградње великог броја светиња и пратећих објеката и круну изградње био је Манастир Милошевац“, рекао је Драган Хрваћанин, протонамјесник.
Градоначелник Приједора Слободан Јавор, поручио је да град крупним корацима иде напријед и развија се у савремену и модерну локалну заједницу.
„У овој години почиње реконструкција наше болнице 140 милиона марака вриједан пројекат, заобилазнице, Дјечији вртић се завршава за неколико мјесеци. У току је пројекат одбране града од поплава што је деценијски проблем и са овим проблемом када ријешимо овај пројекат стављамо тачку на поплаве које су нас нажалост задесиле више пута претходних године“, рекао је Слободан Јавор, градоначелник Приједора.
Приједор је град од стратешког интереса за Републику Српску у који се мора наставити континуирано улагати поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик. Он је нагласио да, иако су капиталне инвестиције у току овај град заслужује више.
„Приједор се развија, мислим да се отвара што више радних мјеста и Приједор са отварањем односно изградњом аутопута сигурно ће бити мјесто у које ће људи долазити и све мање одлазити, стара изрека каже малим лошим путевима људи одлазе а великим путевима људи долазе, тако да ће изградња новог аутопута сигурно привући нове инвеститоре овдје“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Прије 84. године на данашњи дан град је ослобођен у Другом свјетском рату. У част онима који су се борили за слободу положени су вијенци на централна спомен обиљежја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
7 ч8
Градови и општине
22 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
3 д0
Најновије
19
57
19
43
19
38
19
31
19
22
Тренутно на програму