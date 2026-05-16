"Кукуруз у доброј кондицији, у току заштита класа пшенице"

Аутор:Сања Трифковић
Коментари:0
Кукуруз из раније сјетве формирао је редове на парцелама, ово је један оз знакова да је стање усјева добро. Ратари су до сада обавили све потребне радње.
„Све је урађено како треба Можда је могло чак и раније да иде. Мало је прољеће кренуло раније у неком смислу, у другом смислу је било других неких проблема, али мислим да досад је скоро сав кукуруз посијан овде у равници. Послије сјетве, прије ницања, одмах ћемо данас или сутра урадити тај један третман, а касније ће имати корекције зависно од тога који корови се буду појавили. И на парцелу ће бити на различитим мјестима различита појава корова, тако ће да ћемо имати могућност да овај бирамо пошто имамо различите хибриде, различите третмане и оно, имаћемо могућност да тестирамо и друга средства која се користе у корекцији корова", рекао је Стеван Месаровић, дипломирани инжењер пољопривреде.
У поступку сијања па до жетве потребно је испратити све кораке како би род и принос били добри. Иако су цијене више него раније, већи је ризик да се због нетретирања направи штета, кажу Семберци.
„Боље не сијати ако нећеш све дати, сву технологију, па сад гледаш у небо како ће Бог дати и тако. Ускратимо од нас, а њивама дамо. Пребацујемо се, мијењамо, рекох ја мијења се клима, мијења се народ, мијења се технологија, мијења се све“, рекао је Милан Чобић, Којчиновац.
И на пољима са пшеницом ових дана радно. Заштита класа пшенице од фузаријума приоритетан је посао, посебно ових дана како су у вријеме цвјетања учестале кише.
"Дакле, неких 10-15% цват углавном креће на вратинама, значи с почетка њиве лако га је уочити. Ако дођете кући из третмана и донесете цват на трактор, то није баш пожељно", рекао је Немања Стевановић, дипломирани инжењер пољопривреде.
Клима се дефинитивно промијенила и немогуће је планирати радове пратећи календаре радова као раније. Пољопривредници данас са више пажње приступају свакој фази процеса како би успјели да прате све промјене и реагују на вријеме.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
57
19
43
19
38
19
31
19
22
Тренутно на програму