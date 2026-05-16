Насиље у породици велики проблем друштва

Аутор:Ивана Кордић
Коментари:0
У периоду од јануара до марта 2026. године, у Републици Српској забиљежено је 230 случајева насиља у породици у којима је извршено 199 кривичних пријава, подаци су Министарства унутрашњих послова.
Најчешћи извршиоци су на релацији супруг-супруга чак 35%. Док из министарства истичу да су у посљедње 3 године учиниоци насиља у породици у 92,9% случајева били мушког пола.
"Поред 199 кривичних дјела „Насиље у породици или породичној заједници“, извршена су и друга кривична дјела унутар породице, међу којима су два убиства у којима су очеви након убиства синова извршили самоубиство и једно кривично дјело „Убиство“ у покушају (супруга је покушала убити супруга).
На подручју Републике Српске, у току 2025. године, евидентирано је 1.017 случајева насиља у породици у којима је извршено 878 кривичних дјела, а у 139 случајева су поднесени извјештаји тужилаштвима у складу са Зaконом о заштити од насиља у породици Републике Српске", наводе из МУП-а Републике Српске.
Из Фондације Удружене жене упозоравају на пораст случајева насиља у породици и истичу да су потребне конкретније системске промјене за превенцију и спрјечавање понављања оваквих случајева. Кажу - потребно је размотрити и притвор, као мјеру која се може изрећи када се процјени ризик да би починилац могао да понови кривично дјело насиља у породици.
"Морамо имати посебне ефикасне мјере које одговарају процјенама ризика. Да би се то десило прво се мора квалитетно и добро урадити процјена ризика и када је процијењен висок ризик мјере хитне мјере заштите, заштитне мјере нису адекватна метода да би се спасио нечији живот", рекла је Горица Ивић, директорица Фондације „Удружене жене“.
Социолози истичу да посљедице насиља у породици највише осјећају дјеца, и да мушкарци и жене на другачије начине подједнако могу да врше насиље у породици. Одрастање у трауматичном окружењу, оставља дугорочне посљедице на емоционални и когнитивни развој дјетета, док се насилни обрасци врло често преносе генерацијски.
"И један и други члан породице, породичне заједнице, брачне заједнице може бити жртва насиља сада је само питање у којем интензитету, некако су мушкарци спремнији да искористе те трауматичне ситуације да испоље физичко насиље, док жене често прибјегавају неким суптилнијим методама као што је психичко насиље према мушкарцу или евентуално условљавање ако је у питању малодобно дијете, па рецимо сам процес виђања дјетета може бити контаминиран том жељом за осветом", рекао је Љубо Лепир, социолог.
За насиље над женама и насиље у породици мора постојати нулта стопа толеранције, поручио је министар правде Српске. Апеловао је на надлежне институције да у оваквим случајевима користе најстроже законске санкције.
"Институције ја могу да кажем за министарство правде имамо јако добру сарадњу и са центрима за социјални рад, као казнено поправне установе, имамо добру сарадњу са колегама из министарства унутрашњих послова познато је да имају одређени механизми ограничења кретања тј. ограничења контаката одређених лица поготово мушкараца или жена када се ради о бившем супружнику јер обично из таквих односа се јавља таква врста кривичних дјела", рекао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
Упркос законима и институционалним механизмима заштите, струка упозорава да је борба против насиља дугорочан процес, те захтјева реакцију цијелог друштва, али и охрабривање жртава да насиље пријаве на вријеме.
