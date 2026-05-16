Отварање досијеа о Јозефу Менгелеу

Швајцарска федерална обавјештајна служба најавила је да ће коначно отворити дуго запечаћене досијее о озлоглашеном нацистичком ратном злочинцу Јозефу Менгелеу, али није навела када ће то учинити.
Менгеле је побјегао из Европе након Другог свјетског рата, али се вјерује да је више година провео у Швајцарској, иако је за њим била расписана потјерница.
Мада је побјегао из Европе 1949. године, Менгеле је 1956. године био на скијању на одмору у швајцарским Алпима са сином Ролфом. Та информација је позната од осамдесетих.
Званично, након тога, остатак живота је провео у Јужној Америци, пише Срна.
Ипак, швајцарска историчарка Регула Бохслер увијек се питала да ли се Менгеле поново вратио након што је међународна потјерница за његово хапшење издата 1959. године.
Историчари су више пута тражили приступ досијеима, али су швајцарске власти то до сада одбијале.
Менгеле је био љекар који је служио у њемачким "Вафен СС" јединицама. Био је распоређен у логор Аушвиц у окупираној Пољској, гдје је бирао оне који ће бити послати у гасне коморе, а процјењује се да је тада умрло 1,1 милион људи, укључујући око милион Јевреја, подсјећа Би-Би-Си.
Познат као "анђео смрти", такође је бирао затворенике, првенствено дјецу и близанце, за садистичке медицинске експерименте, прије него што их је такође послао у смрт.
Послије рата, Менгеле је, као и многи високорангирани нацисти, брзо промијенио и униформу и име.
Уз помоћ лажног идентитета, добио је путне исправе Црвеног крста у швајцарском конзулату у Ђенови у сјеверној Италији и користио их је да побјегне у Јужну Америку.
Црвени крст је намијенио документа хиљадама људи широм Европе који су расељени или остали без држављанства због рата, али су нацисти који су покушавали да избјегну кривично гоњење такође успјели да их набаве, због чега се Црвени крст касније извинио.
И поред међународне потјернице и Мосада, који је трагао за нацистичким злочинцима широм свијета, Менгеле никада није ухапшен, а камоли да му је суђено због његових језивих злочина.
Када је умро у Бразилу 1979. године, сахрањен је под лажним именом.
Његово тијело је ексхумирано 1985. године, а коначно је 1992. године ДНК тестирање потврдило да је то он.
