Отишао доктору због повреде стопала па добио страшну дијагнозу

Аутор:АТВ
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Двадесетосмогодишњи Нивен Хопкинс из британског Престона мислио је да је задобио безазлену повреду стопала.
Међутим, неколико дана касније сазнао је вијест која му је потпуно промијенила живот – бубрези су му отказивали.
Све је почело 2024. године када је тада 26-годишњи Нивен осјетио изненадан бол у стопалу. У први мах помислио је да је сломио прст, а наредног јутра стање се додатно погоршало, па је потражио љекарску помоћ.
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Љекари су га послали на крвне претраге, док је он наставио са свакодневним активностима, увјерен да није ријеч о нечему озбиљном. Чак је отишао и на планирани излет у Лаке Дистрикт.
Међутим, убрзо га је пробудио телефонски позив из болнице.
"Позвали су ме у четири ујутро и рекли да одмах дођем. Крвни налази показали су затајење бубрега“, испричао је Хопкинс за "Њузвик".
Највећи шок за њега био је то што се није осјећао болесно.
Осим проблема са стопалом, био је физички активан, редовно је тренирао и радио као инжењер на захтјевном послу.
"Нисам се осјећао лоше. Осим стопала, био сам сасвим добро“, рекао је.
Услиједиле су бројне претраге и биопсија, а на крају је откривено да болује од ријетког насљедног обољења. Додатна генетска тестирања показала су да је болест повезана с породичном историјом, јер је његова мајка раније већ прошла кроз двије трансплантације бубрега.
Тек након дијагнозе схватио је да је његово тијело мјесецима, па и годинама, слало упозорења.
Један од првих симптома био је сталан умор.
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"Увијек сам био исцрпљен, али сам мислио да је то нормално због посла, тренинга и ужурбаног живота“, рекао је.
Примијетио је и пјенасту мокраћу, што може указивати на присуство протеина у урину и проблеме с функцијом бубрега, али томе није придавао значај.
Повремено је имао болове у леђима које је приписивао тренинзима и дизању тегова, а појављивале су се и потешкоће с концентрацијом, такозвана мождана магла.
"Сваки од тих симптома појединачно дјеловао је безазлено. Тек касније сам схватио да су заједно причали сасвим другу причу“, рекао је Хопкинс.
Данас, двије године након дијагнозе, његово стање је додатно напредовало.
Љекари су му дијагностиковали пети, завршни стадијум бубрежне инсуфицијенције, а функција бубрега пала му је на свега девет одсто.
Због тога сваке ноћи проводи око девет сати прикључен на апарат за дијализу.
Тренутно чека трансплантацију бубрега, а нада се да би донор могао бити његов отац.
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