Истраживање показало да сладолед изазива исту зависност као и дрога

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Неки људи имају обичај да кажу да је храна за њих попут дроге, а недавно истраживање групе америчких истраживача показало је да конзумирање сладоледа може да доведе до јаке зависности, сличне оној коју доживљавају наркомани.
До овог закључка научници су дошли на основу снимака магнетном резонанцом мозга 151 тинејџера док су посматрали фотографије ледене посластица и јели је.
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Студија, чији су резултати објављени у часопису “American Journal of Clinical Nutrition”, показала је да људски мозак региструје сладолед као “награду”.
Истраживачи наводе да особе које конзумирају велике количине сладоледа временом развијају толеранцију на њега, те стално повећавају “дозу” како би доживјеле познати осјећај задовољства.
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За ауторе студије, Кајла Бургера и Ерика Стајса са Института за истраживање у Орегону, претјерано конзумирање сладоледа може да изазове апстиненцијалну кризу и зависност сличне онима које стварају дроге, преноси Глас Српске.
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