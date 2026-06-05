Logo
Large banner

Истраживање показало да сладолед изазива исту зависност као и дрога

05.06.2026 19:49

Коментари:

0
сладолед десерт слаткиш кугла сладоледа
Фото: Pexel/ NGSOFT IT

Неки људи имају обичај да кажу да је храна за њих попут дроге, а недавно истраживање групе америчких истраживача показало је да конзумирање сладоледа може да доведе до јаке зависности, сличне оној коју доживљавају наркомани.

До овог закључка научници су дошли на основу снимака магнетном резонанцом мозга 151 тинејџера док су посматрали фотографије ледене посластица и јели је.

Обиљежен Дан заштите околине са најмлађима

Друштво

Обиљежен Међународни дан заштите околине са најмлађима

Студија, чији су резултати објављени у часопису “American Journal of Clinical Nutrition”, показала је да људски мозак региструје сладолед као “награду”.

Истраживачи наводе да особе које конзумирају велике количине сладоледа временом развијају толеранцију на њега, те стално повећавају “дозу” како би доживјеле познати осјећај задовољства.

сахара

Свијет

Од жеђи преминуло најмање 49 људи у Сахари

За ауторе студије, Кајла Бургера и Ерика Стајса са Института за истраживање у Орегону, претјерано конзумирање сладоледа може да изазове апстиненцијалну кризу и зависност сличне онима које стварају дроге, преноси Глас Српске.

Подијели:

Тагови :

сладолед

истраживање

Храна

мозак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Екипа бањалучке Хитне помоћи породила жену у кући

Бања Лука

Бањалучка Хитна помоћ на висини задатка - породили жену у кући

2 ч

0
медвјед звијер дивља животиња

Свијет

Медвједица насрнула на возача у Румунији, задобио озбиљне повреде: Снимљен тренутак напада

2 ч

0
Змија на шеталишту у Бањалуци

Бања Лука

Змија снимљена на шеталишту у Бањалуци

2 ч

0
Душко Тошић са новом дјевојком Нором.

Сцена

Душко Тошић објавио фотографију са новом дјевојком: Обоје позирају насмијани

2 ч

0

Више из рубрике

Фонд објавио важне вијести за дијализне пацијенте у Српској

Здравље

Фонд објавио важне вијести за дијализне пацијенте у Српској

6 ч

0
врућина висока температура

Здравље

Будите опрезни: Ево на кога врућина највише утиче

6 ч

0
Дијета мршављење калоријски дефицит

Здравље

Десет грешака због којих не мршавите упркос дијети и редовном вјежбању

14 ч

0
Вакцина

Здравље

Русија направила вакцину против новог соја еболе

1 д

0

  • Најновије

21

18

Зашто сутра треба изнијети смеће из куће 3 пута: Славимо Симеона Столпника

21

11

Ове апликације прикупљају највише података о корисницима

20

54

Гаспром се огласио о гасу за Републику Српску

20

51

Фон дер Лајен открила када Црна Гора улази у ЕУ

20

46

Ситне навике које уништавају сваку везу или брак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner