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Душко Тошић објавио фотографију са новом дјевојком: Обоје позирају насмијани

Аутор:

АТВ
05.06.2026 18:29

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Душко Тошић са новом дјевојком Нором.
Фото: Instagram/Screenshot

После вишенедјељних спекулација и писања медија о њиховом односу, чини се да је љубавна прича Душка Тошића и атрактивне плавуше Норе коначно добила и званичну потврду.

Наиме, Душко више не крије да је његово срце заузето, а заједничка фотографија коју је подијелио додатно је подгријала интересовање јавности. На слици се Нора њежно припила уз бившег фудбалера, док обоје позирају видно расположени и насмијани.

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Њихова блискост није промакла пратиоцима, који су одмах закључили да пар дјелује складно, срећно и заљубљено.

Посебну пажњу привукао је управо Душков израз лица – док га Нора грли, он загонетно гледа у камеру уз осмијех који је многима био довољан знак да ужива у новом животном поглављу.

Када је ријеч о стилу, Нора је заблистала у елегантној бијелој карираној комбинацији са њежним ружичастим детаљима, која је додатно истакла њен софистицирани изглед. Душко се одлучио за једноставну, али ефектну браон кошуљу, па су заједно оставили утисак веома складног пара.

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Иначе, Нора иза себе има брак и мајка је двоје дјеце, а како се може видјети на основу заједничких објава, пронашла је срећу поред некадашњег репрезентативца Србије.

Иако су дуго избјегавали да јавно говоре о свом односу, најновији потез јасно показује да више немају намјеру да крију емоције, па се може рећи да су на овај начин и званично ставили тачку на нагађања о својој вези.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Душко Тошић

дјевојка Душка Тошића

естрада

фудбалер

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