Пјевач 18 година није видио сина: Има шесторо дјеце са 6 жена, а имена су им урнебесна!

Аутор:АТВ
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Пјевач Ђовани Бајрамовић, познат по енергичним наступима и извођењу ромске музике, отворено је проговорио о свом приватном животу и шокирао јавност признањем о сину.
Наиме, он има седморо дјеце, а сада је открио да је једног сина видио послије 18 година.
Како је Ђовани објаснио, то се догодило случајно на његовом наступу, када му је Франко пришао, а Ђовани мислио да само жели да се слика.
"Јесте, то је билу у Штутгарду на једном весељу, ја пјевам и сликају се ови Роми са мном, и сад он приђе мени и каже: "Морам да те питам нешто..."
"Мислио сам да он жели само да се слика са мном, а ја му кажем да сад пјевам и да не могу, послије, али видим нешто, висок, видим мало нешто. Кад он мени каже: "Само да ти кажем нешто, ја сам Франко, твој син".
Он га је извео из сале, и отишли су са поразговарају послије 18 година, колико је прошло.
"Ево јежим се док причам. Ја оставим микрофон, а прекопута је био неки Мекдоналдс, ту смо сједили. Ја му кажем: " Франко бре, па ти си велики дечко..." Нисам га видио 18 година", открио је Ђовани у Амиџи шоу.
Још веће изненађење услиједило је када је открио да има шесторо дјеце са шест различитих жена.
"Да, тачно је, шесторо дјеце са шест жена. Зову се Мерцедес, Поршеј, Ламбо, Леонардо, Франко и моја ћерка Анђела".
Иако је обишао скоро цијели свијет због наступа, Ђовани каже да му је база у Србији, одакле креће на бројне тезге и весеља широм Европе, преноси Телеграф
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