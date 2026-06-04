Анабела о стању Мине Костић: Сви смо ми једном ногом у некој установи

Аутор:АТВ
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Пјевачица Анабела Атијас је прокоментарисала стање Мине Костић и показала велику емпатију према колегиници, уз поруку да то свакоме може да се деси.
"Не бих могла да коментаришем јер не знам шта се десило, али са људске стране много ми је жао! Шаљем јој велику подршку и љубав и да што пре буде поново она стара, онај борац кога ја памтим. Мина заслужује нашу подршку, она је једно живо биће, једна жена која се борила са много тога. Ко зна шта ми све не знамо! Један јако квалитетан певач који је пуно тога радио, а нажалост имала је лоше изборе и сама то каже, данас је то дошло на наплату. Ја не знам шта се десило, знам само да се свима нама то може десити и да смо сви ми једном ногом, ако не радимо на себи, у некој установи. Шта год то било, болест је болест. Да ли је то душа или тело, болест је болест" , рекла је Анабела за Информер.
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