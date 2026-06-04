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Заједно до вјечности: Сејда сахрањена поред супруга Халида Бешлића

Аутор:

АТВ
04.06.2026 17:06

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Сејда и Халид Бешлић загрљени, Халид је љуби у чело
Фото: Printscreen/Youtube

Сејда Бешлић сахрањена је на Градском гробљу Баре у Сарајеву, гдје је нашла вјечни мир поред свог супруга Халида Бешлића.

Претходно је на гробљу клањана џеназа-намаз, а посљедњем испраћају присуствовао је велики број људи из Сарајева, као и из других градова Босне и Херцеговине и региона. Окупљени су дошли да одају почаст и пруже подршку породици Бешлић у овим тешким тренуцима.

Вјерски обред су предводила четворица хоџа, након чега је услиједио укоп.

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Сахрана је протекла у емотивној атмосфери, а посебно потресни тренуци забиљежени су док је породица испраћала Сејду Бешлић. Њен син Дино био је видно погођен, уз подршку најближих чланова породице.

Међу присутнима су били и бројни пријатељи и јавне личности, укључујући Дина Мерлина, Фахрудина Пецикозу, Назифа Гљиву, Нихада Алибеговића, Османа Хаџића, као и пјевачице Николину Ковач и Слађану Мандић.

Посљедњи испраћај протекао је у миру и достојанству, уз бројне изразе саучешћа упућене породици Бешлић, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

сахрана

умрла Сејда Бешлић

Сејда Бешлић

преминула жена Халида Бешлића

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