Заједно до вјечности: Сејда сахрањена поред супруга Халида Бешлића

Аутор:АТВ
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Сејда Бешлић сахрањена је на Градском гробљу Баре у Сарајеву, гдје је нашла вјечни мир поред свог супруга Халида Бешлића.
Претходно је на гробљу клањана џеназа-намаз, а посљедњем испраћају присуствовао је велики број људи из Сарајева, као и из других градова Босне и Херцеговине и региона. Окупљени су дошли да одају почаст и пруже подршку породици Бешлић у овим тешким тренуцима.
Вјерски обред су предводила четворица хоџа, након чега је услиједио укоп.
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Сахрана је протекла у емотивној атмосфери, а посебно потресни тренуци забиљежени су док је породица испраћала Сејду Бешлић. Њен син Дино био је видно погођен, уз подршку најближих чланова породице.
Међу присутнима су били и бројни пријатељи и јавне личности, укључујући Дина Мерлина, Фахрудина Пецикозу, Назифа Гљиву, Нихада Алибеговића, Османа Хаџића, као и пјевачице Николину Ковач и Слађану Мандић.
Посљедњи испраћај протекао је у миру и достојанству, уз бројне изразе саучешћа упућене породици Бешлић, преноси Телеграф.
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