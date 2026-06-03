Logo
Large banner

Жена ујела Раду Манојловић на концерту

Аутор:

АТВ
03.06.2026 19:55

Коментари:

0
Пјевачица Рада Манојловић
Фото: Youtube/ Pravo LICE Estrade

Пјевачици Ради Манојловић је сваки дан обиљежен наступима, како по клубовима, тако и на приватним прославама. Осим тога, она се често раде воље одазива и хуманитарним догађајима.

Рада се сада нашла у једном ресторану у Београду гдје је присуствовала како би отпјевала неколико пјесама. Циљ је био прикупљање новца.

ФЗО РС

Друштво

Ко плаћа прекорачење прописаних рецепата?

"Морам да признам да је наш посао јако заморан и тежак јер радимо ноћу, али се увијек трудим да прихватим шта могу и некада то превазилази моје здравствене могућности, а толико има позива да бисмо могли више концерата дневно да урадимо хуманитарних широм Србије", рекла је Рада на самом почетку за “Блиц“.

Прошла слично као Ђани

Радин колега, пјевач Радиша Трајковић Ђани недавно је имао специфичну ситуацију када га је на наступу гост ујео за стомак.

Међутим, Рада је прошла кроз слично, али уз мање посљедице.

Виктор Милетић на матури

Србија

Снимак са матуре расплакао цијелу Србију

"Мене је жена ујела на наступу и то је ситуација гдје не можеш да вјерујеш, знаш да је из страсти, али опет не можеш да вјерујеш да је неко спреман баш толико. Онда размишљаш да ли неког и ти да уједеш или опаучиш и то је изгледало као мало куче када те стегне, па не можеш да га откачиш. Можда је требало да примим тетанус, али нисам, можда сам била под неким дејством од прије", прича Рада, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Рада Манојловић

Угриз

концерт

инцидент

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Занимљивости

Да ли жене морају да носе мараму у цркви: Свештеник дао одговор на питање које мучи многе вјернице

1 ч

0
Ким Џонг Ун дочекао фудбалерке

Фудбал

Ким дочекао шампионке Азије, њихова фанатична реакција обилази свијет

1 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

Друштво

Обезбијеђено додатних 41 милион КМ за родитеље његоватеље

2 ч

0
Октоберфест пиво

Свијет

Поскупило пиво на Октоберфесту

2 ч

0

Више из рубрике

Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору

Сцена

Дарко Лазић о трагедији која га је задесила: ''Не могу замијенити брата, али сам уз њих''

2 ч

0
Мина Костић и дечко Бане Ћурувија познатији као Каспер

Сцена

Каспер утучен након посјете Мини: Ево шта је урадио чим је изашао из болнице

5 ч

0
Мина пребачена на ново одјељење у Лази: Ово су детаљи о здравственом стању пјевачице

Сцена

Мина пребачена на ново одјељење у Лази: Ово су детаљи о здравственом стању пјевачице

11 ч

0
Ćana pjevačica Stanojka Mitrović Ćana

Сцена

Ћана проговорила о проблемима Слобе Васића! "Све је то уско повезано"

13 ч

0

  • Најновије

21

20

Да ли је боље туширати се или купати у кади: Једна навика је хигијенски ефикаснија

21

17

Јефтино летовање на грчком приморју одлази у прошлост? Погледајте најновије цијене

21

17

Годинама дизали цијене, сада их драматично спуштају да спасе сезону

21

08

Минић: С једне стране узурпација правосуђа, са друге институције Српске које штите Устав

21

05

Mинић: Наставићемо да подржавамо студенте, јер су они наша будућност

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner