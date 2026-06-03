Жена ујела Раду Манојловић на концерту

Аутор:АТВ
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Пјевачици Ради Манојловић је сваки дан обиљежен наступима, како по клубовима, тако и на приватним прославама. Осим тога, она се често раде воље одазива и хуманитарним догађајима.
Рада се сада нашла у једном ресторану у Београду гдје је присуствовала како би отпјевала неколико пјесама. Циљ је био прикупљање новца.
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"Морам да признам да је наш посао јако заморан и тежак јер радимо ноћу, али се увијек трудим да прихватим шта могу и некада то превазилази моје здравствене могућности, а толико има позива да бисмо могли више концерата дневно да урадимо хуманитарних широм Србије", рекла је Рада на самом почетку за “Блиц“.
Радин колега, пјевач Радиша Трајковић Ђани недавно је имао специфичну ситуацију када га је на наступу гост ујео за стомак.
Међутим, Рада је прошла кроз слично, али уз мање посљедице.
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"Мене је жена ујела на наступу и то је ситуација гдје не можеш да вјерујеш, знаш да је из страсти, али опет не можеш да вјерујеш да је неко спреман баш толико. Онда размишљаш да ли неког и ти да уједеш или опаучиш и то је изгледало као мало куче када те стегне, па не можеш да га откачиш. Можда је требало да примим тетанус, али нисам, можда сам била под неким дејством од прије", прича Рада, преноси Курир.
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