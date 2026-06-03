Мина пребачена на ново одјељење у Лази: Ово су детаљи о здравственом стању пјевачице

Аутор:АТВ
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Мина Костић јутрос је са интензивне његе пребачена на женско одјељење психијатријске установе „Лаза Лазаревић“, јер се, према љекарским процјенама, осјећа боље.
Мина Костић се у психијатријској установи налази од недјеље, гдје ју је довела полиција, а будући да је показивала агресивно понашање, пјевачица је задржана на лијечењу, пише Курир.
Како су медији већ пренијели, а према причи извора блиског пјевачици, она се у болници у разговору с другим пацијентима током пријема потпуно сломила, па им је испричала и своју тешку животну причу која ју је довела до тога да заврши у психијатријској установи.
"Мина је потпуно сломљена. Другим пацијентима се пожалила да јој се ово све дешава јер има много проблема код куће и с Каспером, који живи далеко од ње, а у кога је јако заљубљена. Она им је признала и да се прије пет година једва извукла из порока наркоманије и да је због тога разговарала и с психијатрима. Рекла је да је користила кокаин. Стално је понављала да је зла, што је звучало сабласно и изазивало је језу свима око ње", причао је извор.
Мане Ћурувија Каспер, који иначе живи у Америци, стигао је у Београд чим је сазнао гдје се Мина налази. Он се огласио на свом Инстаграм налогу и поручио да је уз пјевачицу и замолио за приватност.
"Мина је дуго година уназад носила терет разних неправди које је носила сама на својим малим леђима. Све то је довело до велике исцрпљености и умора. Све што јој се десило сада је иза ње. Свакоме од нас прије или касније може да се деси нешто слично. Живимо у временима пуним стреса и неправди на сваком кораку. Био сам јако забринут због свега што се десило. Да сам се водио свиме што је писано, вјероватно ни сам не бих преживио све што се пише. Данас смо се видјели и све што ћу рећи јесте да у себи имам велику смиреност, јер је моја Мина добро и није онако како се представљало кроз медије. Није ни близу. Мина је увијек била отворена и доступна да отворено прича о свом животу цијелој јавности. Ова ситуација је нешто што је само ствар Мине и њене породице. Од мене не очекујте било какве изјаве. Нећете их добити", навео је Каспер.
Брат Мине Костић, Милан, казао је како се пјевачица бори с анксиозношћу и да је то разлог хоспитализације.
Од сриједе до недјеље сам био с њом. Одлучили су да је задрже због анксиозности. Све се то накупљало годинама, а туђи проблеми су разлог. Каспер ју је данас посјетио - истакао је Милан за медије, преноси Курир
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