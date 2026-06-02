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Познати музичар пао са мотора, познато у каквом је стању

Аутор:

АТВ
02.06.2026 20:37

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Хитна помоћ Требиње
Фото: АТВ

Хрватски музичар Ј. Р. Аугуст јуче је имао саобраћајну несрећу у којој је пао са мотора, након чега је завршио у Хитној помоћи. На Фејсбуку је објавио фотографију и описао шта се догодило.

„Хвала свима који су јуче стали и питали ме да ли сам добро, дали ми воде, држали ми кишобран кад је кренула киша и склонили мотор са пута. Све ми је у магли, али је умирујуће знати да је живот у правом свијету далеко бољи него овај онлајн, чак и ако је у питању пад са мотора!”, написао је добитник Порина.

Пјевач, чије је право име Никола Вранић, након низа запажених ЕП издања, 2019. године потписао је ексклузивни уговор са издавачком кућом Кроација рекордс (Croatia Records), под којом је објавио свој дебитантски албум „Dangerous Waters”. Албум је наишао на неподијељено одушевљење критике, која је Џ. Р.-а прогласила музичарем свјетског калибра, као и публике, која је албум прихватила до те мјере да је у седмици након објављивања био најпродаванији у држави.

Признања су достигла врхунац на додјели музичке награде Порин 2020. године: музичар и његов дебитантски албум освојили су ову престижну награду у чак три категорије; за алтернативни албум, за најбољег новог извођача и за албум године – први пут у историји да је албум на енглеском језику освојио ту награду. Исте године славио је и на додјели Рок енд оф (Rock&Off) награда. Тамо је освојио награду за „велики прасак” године, Рок енд оф извођача године и албум године. Без обзира на хвалоспијеве, Никола је и даље вјеран свом послу – професор је енглеског језика у основној школи у Клањцу.

„Бити кантаутор који пјева на енглеском у Хрватској једна је од већих глупости које човјек може да направи, али ја не размишљам, него радим оно што ми је природно. Мислим да је мали број људи који је препознао оно што радим то заиста и заволио“, рекао је у разговору за Вечерњи прије двије године, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

музичар

Саобраћајна несрећа

Никола Вранић

Хрватска

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