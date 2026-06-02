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Силовао супругу док је спавала јер се хтјела развести од њега

02.06.2026 20:26

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Мушкарац (34) из Сплита осуђен је на јединствену казну од шест година затвора због шест кривичних дјела почињених на штету своје супруге. Проглашен је кривим за силовање, четири блудне радње и насиље у породици.

Све се дешавало прије неколико година у кући оштећене, након што је супруга најавила да ће га напустити. Према пресуди, силовао ју је док је спавала, упркос њеном изричитом противљењу. Нису га зауставиле ни њене сузе.

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Осим тога, у четири наврата починио је и блудне радње, такође док је спавала. С нападима би престајао тек када би се она пробудила. Осуђен је и због породичног насиља јер ју је свакодневно вријеђао, оптуживао за невјеру и тјерао да призна аферу које није било. Приликом једне свађе снажно ју је одгурнуо и почео гушити, али успјела се отргнути и побјећи.

За кривично дјело силовања осуђен је на пет година затвора. За сваку од четири блудне радње добио је по шест мјесеци, а за насиље у породици годину дана затвора. Суд је све казне објединио у јединствену казну од шест година.

Уз затворску казну, изречене су му и двије сигурносне мјере: обавезан психосоцијални третман те заштитни надзор по одслужењу казне.

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С обзиром на то да му је изречена казна виша од пет година, осуђенику је одређен истражни затвор. Међутим, он се није појавио на објави пресуде. Због тога је обавијештена полиција и издат је налог да га се пронађе и спроведе на издржавање казне у затвор.

(Далматински портал)

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Сплит

Силовање

насиље у породици

Полиција

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