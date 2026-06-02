Силовао супругу док је спавала јер се хтјела развести од њега

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Мушкарац (34) из Сплита осуђен је на јединствену казну од шест година затвора због шест кривичних дјела почињених на штету своје супруге. Проглашен је кривим за силовање, четири блудне радње и насиље у породици.
Све се дешавало прије неколико година у кући оштећене, након што је супруга најавила да ће га напустити. Према пресуди, силовао ју је док је спавала, упркос њеном изричитом противљењу. Нису га зауставиле ни њене сузе.
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Осим тога, у четири наврата починио је и блудне радње, такође док је спавала. С нападима би престајао тек када би се она пробудила. Осуђен је и због породичног насиља јер ју је свакодневно вријеђао, оптуживао за невјеру и тјерао да призна аферу које није било. Приликом једне свађе снажно ју је одгурнуо и почео гушити, али успјела се отргнути и побјећи.
За кривично дјело силовања осуђен је на пет година затвора. За сваку од четири блудне радње добио је по шест мјесеци, а за насиље у породици годину дана затвора. Суд је све казне објединио у јединствену казну од шест година.
Уз затворску казну, изречене су му и двије сигурносне мјере: обавезан психосоцијални третман те заштитни надзор по одслужењу казне.
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С обзиром на то да му је изречена казна виша од пет година, осуђенику је одређен истражни затвор. Међутим, он се није појавио на објави пресуде. Због тога је обавијештена полиција и издат је налог да га се пронађе и спроведе на издржавање казне у затвор.
(Далматински портал)
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