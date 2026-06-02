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Пријава против власника пицерије: Убијени матурант у Дрнишу није смио да ради

Аутор:

АТВ
02.06.2026 19:39

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Пријава против власника пицерије: Убијени матурант у Дрнишу није смио да ради
Фото: Ustupljena fotografija

Против послодавца код којег је радио 19-годишњи Лука Миловац, матурант убијен 16. маја у Дрнишу док је достављао пицу, поднијет је захтјев за покретање прекршајног поступка.

Државни инспекторат пријавио је послодавца јер је Миловца, којег је усмртио Кристијан Алексић, запослио током трајања школске године, што је противзаконито, пише Нет.хр.

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Трагедија се догодила прије званичног завршетка наставе за матуранте, што је кључан податак.

Наиме, према Закону о тржишту рада, редовни ученици смију да раде искључиво током школског распуста, и то посредством ученичких сервиса. То значи да послодавац код којег је 19-годишњи Лука радио није могао легално да га ангажује, без обзира на то што је младић био пунољетан.

Поднијет захтјев за покретање прекршајног поступка

Државни инспекторат (ДИРХ) потврдио је да је обавио надзор и да је против послодавца, због утврђених неправилности, поднијет захтјев за покретање прекршајног поступка пред судом.

"Инспекција рада Државног инспектората обавила је инспекцијски надзор код послодавца код којега је трагично страдали ученик обављао послове доставе, између осталог, и на околност повременог рада редовитог ученика изван одмора... те је на темељу утврђеног чињеничног стања против послодавца покренут прекршајни поступак подношењем оптужног приједлога надлежном суду, међу осталим, и због основане сумње у почињење прекршаја из чл. 5.а ст. 1. Закона о тржишту рада, кажњивог по чл. 94. ст. 2. у вези ст. 1. точ. 1. истог Закона", наводе из ДИРХ-а, преноси Индеx.хр.

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Послодавцу пријети висока казна

Поменуте одредбе члана 94, на које се позива ДИРХ, односе се на новчане казне. У Закону о тржишту рада стоји да ће послодавац који користи рад ученика ван школског распуста, као и онај који то чини без закљученог уговора о повременом раду, бити кажњен новчаном казном у износу од 6.630 до 13.270 евра.

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Тагови :

Кристијан Алексић

Дрниш

Убиство

Лука Миловац

Хрватска

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