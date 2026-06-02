Снимљен хаос испред дискотеке: Обезбјеђење без милости тукло младића

Испред дискотеке Токсик у Бугојну догодио се инцидент у којем је, према тврдњама очевидаца и снимцима који круже друштвеним мрежама, учествовало више особа.
Према информацијама које су достављене федералним медијима, младић је након догађаја задобио тјелесне повреде.
Присутни тврде да су у инциденту учествовали припадници обезбјеђења угоститељског објекта Токсик Најт Клаб.
На видеоснимку који је достављен редакцији "Црне хронике" види се како радник обезбјеђења удара младића који пада на под.
Након тога, младићу прилаз већи број особа окупљених испред локала и настављају да га ударају док лежи на тлу.
Из МУП-а СБК је потврђено да је ПС Бугојно запримила пријаву о наведеном догађају те да је у случај укључено и Кантонално тужилаштво.
Погледајте снимак испред Токсик клуба у Бугојну.
