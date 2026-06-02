Ево гдје сутра неће бити струје у Бањалуци

Аутор:АТВ
Коментари:0
Из предузећа Електрокрајина обавијестили су потрошаче у Бањалуци да ће због планираних радова на електроенергетским објектима сутра доћи до привременог прекида у снабдијевању електричном енергијом.
Према најавама, без струје ће у сриједу, 3. јуна, остати дио улице Јована Рашковића.
Планирано искључење трајаће у периоду од 09.00 до 14.00 часова.
Из Електрокрајине су замолили становнике поменуте улице за разумијевање због планираних радова који су неопходни како би се обезбиједило квалитетније снабдијевање електричном енергијом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
53 мин0
Регион
1 ч0
Регион
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
7 ч0
Бања Лука
9 ч0
Бања Лука
10 ч1
Најновије
19
42
19
39
19
38
19
34
19
27
Тренутно на програму