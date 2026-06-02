Обезбиједити услове за доградњу простора за продужени боравак

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић изјавио је данас у Бањалуци да у наредном периоду слиједи рјешавање урбанистичко-техничких, те локацијских услова, као и добијање грађевинских дозвола и израда пројеката како би били обезбијеђени адекватни услови за доградњу простора за продужени боравак ученика у пет бањалучких основних школа.
Голубовић је напоменуо да након тога слиједи процедура јавне набавке, те да је неопходно испоштовати све законске регулативе, преноси Срна.
"Не смијемо одступити ни милиметра јер се ради о безбједности дјеце, али и самих просвјетних радника", рекао је новинарима Голубовић након састанка са руководством основних школа "Георги Стојков Раковски", "Бранко Радичевић", "Алекса Шантић", "Ђура Јакшић" и "Бранко Ћопић".
Он је подсјетио да је за ресорно министарство раније одобрило 305.000 КМ за доградњу у школи "Георги Стојков Раковски", док је за преостале четири школе Влада Српске обезбиједила четири милиона КМ за доградњу простора за потребе продуженог боравка.
Директор Основне школе /ОШ/ "Бранко Радићчевић" Синиша Рендић рекао је да ова школа има више од 1.850 ученика, али да нема просторних капацитета за смјештај дјеце у продуженом боравку.
"Захвални смо Влади Републике Српске на обезбијеђеном новцу и данас смо разговарали о наредним корацима, како бисмо ријешили овај проблем продуженог боравка, који у нашој школи нисмо имали више од 12 година", каже Рендић.
Република Српска
Влада Српске улаже 4,3 милиона КМ за проширење продуженог боравка у пет школа у Бањалуци
Директор ОШ "Георги Стојков Раковски" Ивана Љубојевић изразила је задовољство јер је ова школа прва добила прилику да ријеши проблем продуженог боравка, те да је у току израда пројекта, након чега слиједи и добијање грађевинске дозволе.
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио је да ће издвојена средства значајно допринијети проширењу капацитета продуженог боравка у основним школама у Бањалуци.
Република Српска
Влада улаже 4 милиона КМ у проширење продуженог боравка: Рјешење за 800 ученика у Бањалуци
"Важно је да се за почетак дјелује у школама која имају највише ученика у Бањалуци", истакао је Мазалица.
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић рекао је да је недостатак капацитета продуженог боравка хронични проблем у бањалучким школама.
"Са циљем побољшања услова и рада у школама, за ову годину смо планирали да све основне бањалучке школе добију 20.000 КМ као грантовска средства, али Град још увијек није исплатио тај новац, те се морамо постарати да то буде урађено", поручио је Нинковић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
3 ч1
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
16 ч4
Најновије
12
51
12
40
12
39
12
37
12
33
Тренутно на програму