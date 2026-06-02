Ливерпул договорио новог тренера!

02.06.2026 13:00

Ливерпулов Мохамед Салах, десно, слави након што је постигао четврти гол за свој тим током реванш утакмице осмине финала Лиге шампиона између Ливерпула и Галатасараја, у Ливерпулу, Енглеска, у сриједу, 18. марта 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Jon Super

Андони Ираола би требало да ускоро постане тренер Ливерпула.

Како јавља Фабрицио Романо, Редси су постигли договор са шпанским стручњаком, који је био веома тражена роба после сјајних резултата са Борнмутом.

Ливерпул је прије неколико дана озваничио растанак са Арнеом Слотом, и већ тада се спекулисало да би Ираола требало да буде његов насљедник, а сада стиже информација да је споразум постигнут.

Велику улогу у овоме је имао Ричард Хјуз, који је сарађивао са Шпанцем у Борнмуту, а сада је директор на Енфилду.

Ираола (43) је на крају сезоне напустио Борнмут, који је тренирао од 2023. године. Борнмут је сезону завршио на шестом мјесту на табели Премијер лиге и изборио је пласман у Лигу Европе.

Ливерпул ће наредне сезоне играти у Лиги шампиона, пошто је заузео пето мјесто на табели у Премијер лиги.

