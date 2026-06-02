Ливерпул договорио новог тренера!

Андони Ираола би требало да ускоро постане тренер Ливерпула.
Како јавља Фабрицио Романо, Редси су постигли договор са шпанским стручњаком, који је био веома тражена роба после сјајних резултата са Борнмутом.
Ливерпул је прије неколико дана озваничио растанак са Арнеом Слотом, и већ тада се спекулисало да би Ираола требало да буде његов насљедник, а сада стиже информација да је споразум постигнут.
🚨💣 BREAKING: Liverpool reach agreement in principle to appoint Andoni Iraola as new manager, here we go! 🔴🫱🏻🫲🏼— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
Exclusive story from Saturday, 100% confirmed: Arne Slot left and Iraola will lead #LFC project, as expected.
Talks advanced over last 48h and deal in place. pic.twitter.com/2FIMdRnn0B
Велику улогу у овоме је имао Ричард Хјуз, који је сарађивао са Шпанцем у Борнмуту, а сада је директор на Енфилду.
Ираола (43) је на крају сезоне напустио Борнмут, који је тренирао од 2023. године. Борнмут је сезону завршио на шестом мјесту на табели Премијер лиге и изборио је пласман у Лигу Европе.
Ливерпул ће наредне сезоне играти у Лиги шампиона, пошто је заузео пето мјесто на табели у Премијер лиги.
