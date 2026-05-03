Манчестер јунајтед обезбиједио Лигу шампиона: У мечу од пет голова пао Ливерпул

Аутор:АТВ
Коментари:0
Фудбалери Манчестер јунајтеда побиједили су Ливерпул 3:2 у утакмици 35. кола Премијер лиге. Овом побједом су математички обезбиједили учешће у Лиги шампиона сљедеће сезоне.
Јак темпо, прегршт шанси и голова - све што љубитељи фудбала воле. Фантастичан дуел оправдао је реноме Ливерпула и Манчестер јунајтеда и значај борбе за треће мјесто.
Два рана гола Јунајтеда наговијестили су голеаду, али не и меч без неизвјесности. Прво је Матеус Куња сјајним шутем довео домаћина у предност у 6. минуту. Затим је Бењамин Шешко уз пуно среће и након консултације ВАР-а подигао на 2:0 у 14. минуту. Судије су се дуго премишљале да ли је Словенца лопта погодила у руку и потом отишла у мрежу. Међутим, нису видјели ништа спорно за промену одлуке.
Фудбал
Позлило легендарном Алексу Фергусону
Ливерпул одлично улази у друго полувреме и врло брзо се резултат поравнава. Доминик Собослај је у 47. минуту врло прецизним мајсторским шутем искоса смањио заостатак. Девет минута касније голман Јунајтеда Сене Ламенс чини огромну грешку приликом испуцавања и поклања лопту ривалу на ивици сопственог казненог простора. Послије пресјечене лопте, играчи Ливерпула су размијенили пар лаких пасева и гол Кодија Гакпа је резултат.
Вратио се жар на травнати терен "Олд Трафорда". Сваки посјед се чинио пресудним. Ливерпул је имао иницијативу, док је Јунајтед вребао контранападе и из једне такве акције у 77. минуту је Коби Мејну дочекао лоше испуцану лопту за 3:2.
Фудбал
Фудбалери Борца на Кошеву циљају титулу
Јунајтед је повећао дистанцу на трећој позицији у односу на Ливерпул на плус шест.
Ливерпулов низ од три тријумфа у Премијер лиги је заустављен и повратак на победнички колосјек могу да остваре у наредном колу против Челсија на "Енфилду".
Манчестер јунајтед се спрема за гостовање код Сандерленда.
(РТС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму