На Ташмајдану завршено обиљежавање годишњице трагедије у Рибникару

Пригодним програмом у Ташмајданском парку вечерас је завршен комеморативни дан и обољежавање треће годишњице трагедије у Основној школи "Владислав Рибникар", гдје је ученик К.К. из ватреног оружја убио деветоро ђака и чувара школе.
Круг око споменика Десанки Максимовић током дана био је "Простор сјећања" за настрадале, а вечерас су завршном дијелу програма присуствовали чланови породица страдалих, министар просвјете Дејан Вук Станковић, министарка за бригу о породици и демографију Јелена Жарић Ковачевић, као и пријатељи и грађани са дјецом.
Присутнима се обратила мајка настрадале девојчице Еме Кобиљски, Нина Кобиљски и истакла да Србија памти Мару Анђелковић, Бојану Асовић, Ангелину Аћимовић, Ану Божовић, Адриану Дукић, Ему Кобиљски, Катарину Мартиновић, Софију Негић, Андрију Чикић и Драгана Влаховића.
- Памтимо благост, памтимо њежност. Када говиримо о губитку, тад није изгубљено само 10 живота, није отргнут само дио душе породица, 3. маја нестало је 10 свјетова, њихови потомци, њихова дјела, изгубили смо њихово добро које би у својим свјетовима ткали - рекла је Кобиљски.
Навела је да је зло које је у ОШ "Владислав Рибникар" почињено 3. маја, поновљено 4. маја у Дубони и Малом Орашју, а касније у Нишу.
- Време које долази може да учврсти будућност да љеговање вриједности и жртава остане дужност сваког појединца. Тражењем правде и његовањем сјећања преноси се и њихов вриједносни траг који ће нам показати пут. Они јесу љубав, они су у свакој лијепој ријечи, у сваком знаку подршке. Хвала им и хвала вам. Нека им је вечна слава - рекла је Кобиљски.
Током вечери дечији хор извео је пјесму Београдског синдиката "Анђели живе довека", приређен је пригодан музички и рецитаторски програм и проказан филм посвећен животима настрадалих ђака и чувара школе.
Обољежавање треће годишњице трагедије у Основној школи "Владислав Рибникар" почело је јутрос испред те школе окупљањем породица и пријатеља страдалих, ученика и грађана.
Комеморативни дан почео је у 8.40 сати минутом ћутања, а породице убијених су прве паљењем свећа, остављањем вијенаца и цвијећа и уписивањем у књигу сјећања одале пошту настрадалима.
Почаст настрадалима одали су и премијер Ђуро Мацут са министрима просвјете Дејаном Вуком Станковићем и правде Ненадом Вујићем.
На улазу у школу била је постављена плоча са сликама и именима страдалих и исписаним датумом када се догодила трагедија.
Од јутрос су и ученици, наставници и бројни грађани паљењем свијећа и полагањем цвијећа одали пошту страдалима и упишу се у књигу сјећања, а дио улице Краља Милутина био је затворен за саобраћај и претворен у "Простор тишине".
Медији у Србији су у 8.41 на један минут прекинули емитовање програма, у знак сјећања на убијене у трагедији уз текст "3.и 4. мај дани сјећања на жртве масовних убистава. Памтимо".
На Малом Ташмајдану данас је у оквиру комеморативног дана одржана ликовна радионица под називом "Траг бескраја у Врту врлина", са акцентом на чувању сјећања на жртве масовног убиства у Основној школи "Владислав Рибникар".
Радионица је одржана на мјесту где је посађено 10 јапанских трешања у име убијених, а учесници радионице заједно су слагали "мозаик бескраја" у знак сјећања на жртве масовног убиства.
Влада Србије је 19. септембра 2024. године донијела одлуку да се 3. и 4. мај установе као Дани сјећања на жртве масовних убистава који су се догодили у Основној школи "Владислав Рибникар" у Београду и у Орашју и Дубони, а предвиђено је да се ти дани обиљежавају сваке године.
У основним и средњим школама у Србији од 4. до 8. маја обиљежава се Недјеља сјећања и заједништва.
И након три године К.К. који није могао кривично да одговара, јер у вријеме када је извршио злочин није имао 14 година, налази се у психијатријској здравственој установи, а његови родитељи су првостепеном пресудом били осуђени на вишегодишње затворске казне, али је ту пресуду Апелациони суд у Београду укинуо и наложио Вишем суду у Београду да понови суђење.
К.К. је 3. маја, нешто прије девет сати у школи коју је похађао, на лицу мјеста убио најпре чувара, дежурне ученике, а потом је ушао у своје одјељење где је наставио пуцњаву.
На лицу мјеста је страдало осам ученика и чувар, док је једна дјевојчица касније подлегла повредама. Он је тада ранио још петоро ученика и наставницу историје.
