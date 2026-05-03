Три године од трагедије у „Рибникару“: Породице и грађани одају пошту страдалима у школи

Три године прошло је од масовног убиства у Основној школи „Владислав Рибникар“, када је 13-годишњи дјечак одузео животе девет својих вршњака и чувара школе.
За три године пресуда у кривичном поступку против родитеља дјечака и радника стрељане у коју је ишао је оборена и случај је враћен на поновно суђење, а свих пет парничних поступака за претрпљен страх и нанесену душевну бол су завршени и послати у Апелациони суд.
Кобног дана до родитеља дјеце, али и медија, стигла је вијест о пуцњави у школи, али нико није ни слутио да је заиста пуцано унутар зграде школе и да су посљедице достигле размјере које јесу.
Тог 3. маја пристигле су вијести о пуцњави. Прво се мислило да је пуцано испред школе, онда је пристигла вијест о убиству чувара школе Драгана Влаховића. Нико није очекивао да је убијен и рањен велики број дјеце, а најмање да је масовно убиство починио ученик седмог разреда. Све је постало много реалније када је полиција, пола сата након што је пристигла вијест о пуцњави, извела дјечака са лисицама на рукама и јакном преко главе како би заштитили његов идентитет као малољетника. Сјео је у аутомобил, који је потом одјурио.
На други улаз извођена су дјеца, одјељење по одјељење. Чекали су их узнемирени родитељи. Они који своју дјецу нису дочекали, распитивали су се по болницама. Међу ученицима је такође владала паника. Неки су видјели школске другарице како леже и нису знали да ли су живе.
Нешто прије поднева почеле су да пристижу и прве информације о повријеђенима. Један дјечак је у том моменту већ био на операционом столу у Тиршовој због задобијених повреда главе. Још шесторо дјеце примљено је у исту болницу са прострелним ранама и смјештено на одјељење интензивне његе.
Био је то зачетак не само трауме за породице убијених, већ и колективне трауме. У Србији се никада до тада није догодила пуцњава у школи, а сада ју је починило дијете.
У послијеподневним сатима пристигле су прве званичне информације. Из МУП-а Србије саопштили су да је убијено осморо дјеце и радник обезбјеђења, док је рањено шесторо дјеце и једна наставница, који су збринути у Ургентном центру и Тиршовој.
Док је трајала конференција на којој се говорило о томе шта се догодило у школи и које повреде су задобили рањени, неки родитељи и даље су чекали своју дјецу испред школе. А онда су, једно по једно, добијали позиве да дођу у полицију, гдје им је саопштено да су им дјеца убијена.
Начелник београдске полиције Веселин Милић до детаља је објаснио како је дошло до масовног убиства и истакао да је дјечак мјесец дана планирао убиство, али да мотив није саопштио. Ватрено оружје узео је из очевог стана, а у торби је имао и четири Молотовљева коктела.
Он је испричао да је полиција одмах ухапсила дјечака и да је пронађено и оружје којим је извршено кривично дјело, као и Молотовљеви коктели. Додао је да је дјечак имао списак дјеце коју је намјеравао да ликвидира. Кабинет историје је, према Милићевим ријечима, одабрао јер је био близу улаза у школу, а први час је у тој учионици имало његово одјељење.
Комеморативни дан почео је у 8.40 сати минутом ћутања, а породице убијених су прве паљењем свијећа, остављањем вијенаца и цвијећа и уписивањем у књигу сјећања одале пошту настрадалима. На улазу у школу постављена је плоча са сликама и именима страдалих и исписаним датумом када се догодила трагедија, пише Б92
Дио улице Краља Милутина затворен је за саобраћај и претворен у "Простор тишине" гдје грађани могу да запале свијеће, оставе цвијеће и упишу се у књигу сјећања током данашњег дана.
