Огласио се отац нестале дјевојчице – открио посљедњи траг: Дуње нема четири дана

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дуња Нецић (15) нестала је 29. априла након што је изашла из ОШ "Др Милан Петровић" заједно са Данијелом, с којим се, како наводи њен отац, наводно упутила ка Београду.
Дуњин отац Аца за "Блиц" је рекао да је узнемирен и да дијете траже већ четири дана.
"Боже, само да их пронађу живе и здраве! Не знамо шта да радимо! Ово је већ четири дана како тражимо нашу Дуњу. У сталној смо вези са полицијом и управом школе. Није било никаквих наговештаја да би могли да нестану", рекао је Дуњин отац Аца Нецић.
Србија
Нестали Дуња (15) и Данијел (15): Огласио се отац дјевојчице, укључена и полиција
Додаје да је истина да су се Данијел и Ђорђе, који је пошао са њима, посвађали на мосту код Бешке, те да се Ђорђе вратио кући, а да су Данијел и његова ћерка наставили пут ка Инђији гдје су наводно посљедњи пут и виђени.
"Кажу нам да то није баш сигурно да су тамо виђени, али ја желим да вјерујем да јесу. То би значило да су живи. Шта ако су, не дај Боже, скочили са моста или нешто друго себи урадили. Можда их је неко напао... Не знам шта да мислим. Јако нам је тешко. Полиција ради свој посао, помажу нам, а ту су и наставници и директор школе коју похађају. Сви су ту, само нема наше Дуње. Надам се да ће је брзо пронаћи", прича узрујано Дуњин отац.
Због нестанка дјевојчице Дуње активиран је систем Пронађи ме, а огласио се и МУП.
Србија
Активиран систем "Пронађи ме": Нестала Дуња (15)!
Према незваничним сазнањима, Дуња је школу напустила у друштву шеснаестогодишњег Данијела и још једног пријатеља, Ђорђа, под изговором да одлазе до продавнице. Ђорђа је касније на наплатној рампи код Бешке пронашао његов рођени брат, док се Дуњи и Данијелу од тог тренутка губи сваки траг.
Према посљедњим информацијама које је саопштио МУП, тинејџери су виђени 1. маја око 19 часова у Инђији, на раскрсници улица Милоша Црњанског и Цара Душана. Иако су постојале дојаве грађана да су примијећени у инђијском насељу Шангај, што је подстакло сумњу да су се старим путем упутили ка Београду, полицијске патроле их по доласку на ту локацију нису затекле.
Дуња је висока око 160 центиметара, средње је тјелесне грађе и има црну косу која пада преко рамена. Првобитне информације из полиције наводе да је у тренутку нестанка носила црну јакну, црне кожне панталоне и црне "Најк" патике. С друге стране, постоје и наводи да је Данијел био у црној, а Дуња у сивој одјећи.
Полиција интензивно ради на случају и моли јавност за сарадњу. Грађани се позивају да, уколико уоче тинејџере или имају било какву информацију о њиховом кретању, то хитно пријаве полицији на број 192 или на телефон 064/8924059. Детаљи о активирању система и несталој дјевојчици доступни су и на званичном сајту Министарства унутрашњих послова – pronadjime.mup.gov.rs.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
17
21
00
20
39
20
29
20
23
Тренутно на програму