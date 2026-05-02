Logo
Large banner

Активиран систем "Пронађи ме": Нестала Дуња (15)!

Аутор:

АТВ
02.05.2026 18:31

Коментари:

0
Активиран систем "Пронађи ме": Нестала Дуња (15)!
Фото: pronadjime.mup.gov.rs

У Новом Саду је у сриједу 29. априла нестала дјевојчица Дуња Нецић (15), а виђена је посљедњи пут у петак 1. маја у Инђији. Министарство унутрашњих послова активирало је систем "Пронађи ме".

"Припадници Министарства унутрашњих послова активирали су систем Пронађи ме за хитно обавјештавање јавности у случају нестанка петнаестогодишње Дуње Нецић из Новог Сада, лица са посебним потребама, која је нестала 29. априла 2026. године када се из Школе за основно и средње образовање 'Др Милан Петровић', у Улици Бате Бркића бб, у Новом Саду, упутила у непознатом правцу. Дјевојчица је последњи пут виђена 1. маја, око 19 часова у Инђији, на углу улица Милоша Црњанског и Цара Душана.

Нестали Данијел и Дуња

Србија

Нестали Дуња (15) и Данијел (15): Огласио се отац дјевојчице, укључена и полиција

Дуња Нецић је висине око 160 центиметара, црне косе преко рамена и средње је грађе, а у тренутку нестанка на себи је имала црну јакну, црне кожне панталоне и црне 'Најк' патике. Уколико имате било какве информације одмах позовите полицију на 192 или на број 064/8924059.

Дуња Нецић
Дуња Нецић

Информације су објављене на сајту http://pronadjime.mup.gov.rs/", наводи се у саопштењу МУП-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дуња Нецић

Нестали Данијел и Дуња

Нови Сад

Пронађи ме

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нестали Дуња (15) и Данијел (15): Огласио се отац дјевојчице, укључена и полиција

Србија

Нестали Дуња (15) и Данијел (15): Огласио се отац дјевојчице, укључена и полиција

5 ч

0
У Србији квадрат плаћен чак 15.000 евра!

Србија

У Србији квадрат плаћен чак 15.000 евра!

7 ч

0
Полиција Србија

Србија

Бахати билмез! Претукао мушкарца пред дјететом, прије тога дивљао аутом

10 ч

0
"Прва фризура Србије" ослобођен оптужби да је макро

Србија

"Прва фризура Србије" ослобођен оптужби да је макро

10 ч

0

  • Најновије

21

17

Додик обишао споменик ђенерала Драже у Либертвилу

21

00

Хаос у Украјини: Избила побуна – војници убили замјеника команданта

20

39

"Када је било за лајкове, перформанс није изостајао, а када је за посјету дјеце са Косова на Драшка се не може рачунати"

20

29

У Приједору представљен „Златни рез 42 – Дјеца Козаре“

20

23

Бијела кућа објавила необичан снимак који траје сат времена: Трамп изговара само једну ријеч

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner