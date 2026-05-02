Активиран систем "Пронађи ме": Нестала Дуња (15)!

У Новом Саду је у сриједу 29. априла нестала дјевојчица Дуња Нецић (15), а виђена је посљедњи пут у петак 1. маја у Инђији. Министарство унутрашњих послова активирало је систем "Пронађи ме".
"Припадници Министарства унутрашњих послова активирали су систем Пронађи ме за хитно обавјештавање јавности у случају нестанка петнаестогодишње Дуње Нецић из Новог Сада, лица са посебним потребама, која је нестала 29. априла 2026. године када се из Школе за основно и средње образовање 'Др Милан Петровић', у Улици Бате Бркића бб, у Новом Саду, упутила у непознатом правцу. Дјевојчица је последњи пут виђена 1. маја, око 19 часова у Инђији, на углу улица Милоша Црњанског и Цара Душана.
Дуња Нецић је висине око 160 центиметара, црне косе преко рамена и средње је грађе, а у тренутку нестанка на себи је имала црну јакну, црне кожне панталоне и црне 'Најк' патике. Уколико имате било какве информације одмах позовите полицију на 192 или на број 064/8924059.
Информације су објављене на сајту http://pronadjime.mup.gov.rs/", наводи се у саопштењу МУП-а.
