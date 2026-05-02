Бахати билмез! Претукао мушкарца пред дјететом, прије тога дивљао аутом

Страшна сцена догодила се данас у београдском насељу Мали Мокри Луг, гдје је брутално претучен мушкарац Д.Х. (57). Нападач (25) је брзо пронађен и ухапшен.
Инцидент се догодио док је прелазио улицу са малим дјететом, када је на њега насрнуо млађи мушкарац који је претходно возио аутомобил великом брзином.
Свједоци наводе да је нападач изашао из аутомобила и физички напао мушкарца, наневши му тешке повреде пред очима дјетета. Након неколико удараца, несрећни човјек је пао насред улице и остао да лежи без свијести.
Хитна помоћ је убрзо стигла на лице мјеста и у критичном стању превезла повријеђеног у Ургентни центар, гдје је одмах смештен у операциону салу. Љекари се боре за његов живот, а према првим информацијама, задобио је озбиљно крварење на мозгу.
Овај бруталан напад потресао је локалну заједницу, посебно због чињенице да се све догодило пред дјететом које је било са жртвом у том тренутку.
Полиција је брзо пронашла нападача и ухапсила га.
(Блиц)
