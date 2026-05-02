Минић честитао новинарима Међународни дан медија

АТВ
02.05.2026 10:22

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говори на централној манифестацији у Центру за обуку Залужани поводом Дана полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године.
Поводом 3. маја – Међународног дана медија, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић упутио је честитку свим новинарима и медијским радницима у Републици Српској.

"Свим новинарима, уредницима и запосленим у медијима упућујем искрене честитке поводом Међународног дана медија, уз поруку да ће Влада Републике Српске и у будућности наставити са снажном подршком принципима новинарских слобода и пуне слободе у извјештавању", рекао је Саво Минић.

Како каже подржава свако настојање за побољшање положаја медијских радника, свјесни многобројних изазова са којим се свакодневно суочавају.

И у времену пред нама, наставићемо да се придржавамо начела потпуне отворености и одговорности према јавности, наводи се у честитки предсједника Владе Републике Српске Саве Минића.

