Минић и Марић потписали меморандум о заједничким мјерама

30.04.2026 12:23

Премијер Владе Републике Српске Саво Минић потписао је меморандум о заједничким мјерама са предсједником Синдиката управе Божом Марићем.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Синдиката управе Божо Марић потписали су данас у Бањалуци Меморандум о заједничким мјерама.

Минић је изјавио да су захтјеви радника у управи реални и да ће бити урађено све да би били испоштовани.

"Влада Српске је одлучна да са социјалним партнерима има квалитетан однос. Рјешавање статуса, дозвола, увјерења је дио живота и зато радник у управи мора бити задовољан", рекао је Минић у Бањалуци након потписивања меморандума.

Он је истакао да ће бити огранизовани састанци да би проблеми радника били рјешавани.

Предсједник Синдиката управе Божо Марић рекао је да ће потписани Меморандума о заједничким мјерама са Владом Републике Српске допринијети унапређењу права радника у јавној управи Српске.

"Меморандум је обухватио низ мјера које се тичу повећања плата, закључивања колективних уговора који су недостајали у јавној управи, покретање иницијативе за измјене Закона о платама, Закона о раду, Закона о дјечијој заштити", рекао је Марић новинарима у Бањалуци након потписивања овог документа са премијером Српске Савом Минићем.

Према његовим ријечима, потписивањем Меморандума показано је да се социјалним дијалогом могу и морају унапређивати права радника у јавној управи.

"Једино задовољан радник у јавној управи је чврст темељ и стуб институција Републике Српске и може одговорити захтјевима грађана", рекао је Марић.

Премијер Српске данас је овај документ потписао и са предсједником Савеза синдиката Републике Српске Гораном Станковићем.

Премијер Српске сматра да права радника морају бити додатно заштићена и унапређена.

Саво Минић

Божо Марић

Република Српска

потписан документ

Прочитајте више

Фикрет Хаџић, осуђен за троструко убиство

Хроника

"Немој Хаџија, нећемо више": Фикрет Хаџић након 24 године изашао из затвора

22 мин

1
Популарна играчка хитно повучена са тржишта

Економија

Популарна играчка хитно повучена са тржишта

23 мин

0
Суво месо у корпи на столу

Регион

Комшију напао сувим месом, па насрнуо на полицију сатаром

32 мин

2
Син Ратка Младића

Република Српска

Дарко Младић о здравственом стању генерала: Нисам још добио никакав одговор

42 мин

0

Више из рубрике

Син Ратка Младића

Република Српска

Дарко Младић о здравственом стању генерала: Нисам још добио никакав одговор

42 мин

0
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Република Српска

Додик честитао Међународни празник рада: Радници најважнији носилац друштва

50 мин

0
Познато када се очекује повећање основице борачког додатка

Република Српска

Познато када се очекује повећање основице борачког додатка

56 мин

0
Саво Минић, премијер Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Бесплатни уџбеници за основце, Влада издваја 10 милиона КМ

1 ч

0

12

38

Дигитална бројила направила хаос: Грађани умјесто 30 евра добијали рачун за струју од 500 евра

12

37

Каква је разлика између бензинских и дизел пиштоља за гориво

12

33

Одлука затресла Америку: Врховни суд донио пресуду о цртању изборних мапа

12

30

Каран честитао 1. мај: Прилика је да се подсјетимо важности достојанственог рада

12

26

СИПА послала упозорење: Чувајте се лажних СМС порука!

