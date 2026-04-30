Минић и Марић потписали меморандум о заједничким мјерама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Синдиката управе Божо Марић потписали су данас у Бањалуци Меморандум о заједничким мјерама.
Минић је изјавио да су захтјеви радника у управи реални и да ће бити урађено све да би били испоштовани.
"Влада Српске је одлучна да са социјалним партнерима има квалитетан однос. Рјешавање статуса, дозвола, увјерења је дио живота и зато радник у управи мора бити задовољан", рекао је Минић у Бањалуци након потписивања меморандума.
Он је истакао да ће бити огранизовани састанци да би проблеми радника били рјешавани.
Предсједник Синдиката управе Божо Марић рекао је да ће потписани Меморандума о заједничким мјерама са Владом Републике Српске допринијети унапређењу права радника у јавној управи Српске.
"Меморандум је обухватио низ мјера које се тичу повећања плата, закључивања колективних уговора који су недостајали у јавној управи, покретање иницијативе за измјене Закона о платама, Закона о раду, Закона о дјечијој заштити", рекао је Марић новинарима у Бањалуци након потписивања овог документа са премијером Српске Савом Минићем.
Према његовим ријечима, потписивањем Меморандума показано је да се социјалним дијалогом могу и морају унапређивати права радника у јавној управи.
"Једино задовољан радник у јавној управи је чврст темељ и стуб институција Републике Српске и може одговорити захтјевима грађана", рекао је Марић.
Премијер Српске данас је овај документ потписао и са предсједником Савеза синдиката Републике Српске Гораном Станковићем.
Премијер Српске сматра да права радника морају бити додатно заштићена и унапређена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
38
12
37
12
33
12
30
12
26
Тренутно на програму