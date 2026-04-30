Комшију напао сувим месом, па насрнуо на полицију сатаром

Аутор:АТВ
Коментари:2
Према извјештају ПУ Шибеника, осумњичени 68-годишњак је 20. априла у Јадртовцу прво вербално, а затим и физички напао 70-годишњака. Два пута га је ударио у руку комадом сувог меса, нанијевши му лакше тјелесне повреде.
Након што је примљена дојава о нападу, полиција је стигла на лице мјеста. Током интервенције, 68-годишњак је покушао да побјегне, па је полиција употријебила силу да га приведе. У том тренутку, осумњичени је напао полицајце сатаром и ударио у штит који је држао један од полицајаца.
Полицијски службеници су ухапсили 68-годишњака након што је отпуштен са болничког лијечења и спровели криминалистичку истрагу.
По завршетку истраге, осумњичени је предат притворском надзорнику Полицијске управе Шибенско-книнске, а против њега је поднијета кривична пријава надлежном државном тужилаштву у Шибенику.
(Индекс.хр)
