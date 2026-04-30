Мелина на вјенчању носила прстен вриједан 80.000 евра

Аутор:АТВ
Коментари:0
На друштвеним мрежама су фотографије и снимци с прославе вјенчања Мелине Галић и британског бизнисмена Џефрија Пола Арнолда Даја. Пажњу је привукао њен прстен чија је цијена вртоглава.
Пар се вјенчао у Монаку, а прославу су организовали у Портофину. Огњен, један од гостију на вјенчању, подијелио је дио атмосфере на Инстаграму.
Између осталог је објавио снимак на којем Мелина насмијана поздравља госте обучена у раскошну црну хаљину. Ту је и снимак њеног прстена који је, како наводе медији, направљен од 10-каратног дијаманта чија је вриједност око 80.000 евра.
Забави је присуствовало отприлике 70 гостију, међу којима су били Мелинини родитељи Елма и Сулејман Галић, као и кћерка Ђина. Њен син Кан није био присутан.
Пар је настојао све држати под велом тајне, али су фотографије и снимци вјенчања ипак процурили у јавност.
Мелинин бивши супруг Харис Џиновић је недавно казао да је она за њега готова прича. Није желио коментарисати то што се удала.
"Како мене неко да пита за то, када ја нисам био тамо, а и мене то не занима? Мој развод је исти као и свачији развод, као и твој, сви се разводе. Људи данас имају минимално три брака, о мом се писало толико, а није се писало о разводима Џенифер Лопез", рекао је за Пинк.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
38
12
33
12
30
12
26
12
25
Тренутно на програму