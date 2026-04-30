Минић: Бесплатни уџбеници за основце, Влада издваја 10 милиона КМ

30.04.2026 11:30

Саво Минић, премијер Владе Републике Српске
Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је да ће до почетка нове школске године бити реализована идеја о бесплатним уџбеницима за основце у Српској, за шта ће Влада издвојити 10 милиона КМ.

Премијер Српске је нагласио да се на овај начин исказује брига за најмлађе у Републици Српској, али и о стандарду

Минић је навео да је Влада Републике Српске усвојила акте у вези са тим и упутила их Савезу општина и градова Српске

"Градови ће учествовати са 30 одсто, општине са 20 одсто, а изразито неразвијене општине неће учествовати", рекао је Минић на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Он је истакао да се покушава, колико је могуће, направити амбијент у којем је Влада Републике Српске партнер свим категоријама становништва, а на индиректан начин помаже родитељима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

