Минић: Бесплатни уџбеници за основце, Влада издваја 10 милиона КМ

Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је да ће до почетка нове школске године бити реализована идеја о бесплатним уџбеницима за основце у Српској, за шта ће Влада издвојити 10 милиона КМ.
Премијер Српске је нагласио да се на овај начин исказује брига за најмлађе у Републици Српској, али и о стандарду
Минић је навео да је Влада Републике Српске усвојила акте у вези са тим и упутила их Савезу општина и градова Српске
"Градови ће учествовати са 30 одсто, општине са 20 одсто, а изразито неразвијене општине неће учествовати", рекао је Минић на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Минић и Станковић потписали меморандум о заједничким мјерама
Он је истакао да се покушава, колико је могуће, направити амбијент у којем је Влада Републике Српске партнер свим категоријама становништва, а на индиректан начин помаже родитељима.
