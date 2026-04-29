"Кува" у СДС-у, Петровић тврди: Јуче су хтјели да ме искључе из странке!

На јучерашњој сједници Предсједништва СДС-а било је приједлога да ме искључе из странке, рекао је Љубиша Петровић, члан Предсједништва ове странке и градоначелник Бијељине.
"Је л' то по принципу као у филму 'Бој на Косову'- 'Требало је да га окујеш и бациш у Прилепац'. Слободан, поштен и храбар човјек коме не могу наређивати и који има став увијек највише смета", написао је Петровић.
Како смо већ писали, у СДС-у постоје бројни проблеми и неслагања, а већина је везана за избор кандидата за предстојеће изборе. Иако је сам врх странке донио одлуку да Бранко Блануша буде кандидат за предсједника Републике Српске, чини се да то неће ићи тако лако ни у самом СДС-у.
Петовићева објава свакако је јасан сигнал да се много тога "кува" у позадини, а долази управо након што смо писали о покушају преузимању СДС-ових одборника од ПСС-а Драшка Станивуковића.
Треба подсјетити да је синоћ предсједник СДС-а Бранко Блануша понудио опозиционим "колегама" споразум о заједничком дјеловању на Општим изборима. Споразум је синоћ подржала већина чланова Предсједништва СДС-а, али очигледно не и сам Петровић који је и иницирао приједлог да Бранко Блануша буде кандидат за предсједника Републике Српске на предстојећим изборима.
