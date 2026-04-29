Минић: Подршка младима и породицама остаје наш приоритет

Фото: АТВ

Снизили смо каматне стопе на стамбене кредите, са посебним фокусом на младе брачне парове и породице са дјецом, да би што више људи ријешило стамбено питање, каже премијер Републике Српске Саво Минић.

"Проширили смо и круг корисника, право сада имају и брачни парови старији од 35 година, без обзира на образовање и број дјеце. Повећали смо износе подршке: до 200.000 КМ за куповину или изградњу, до 100.000 КМ за проширење дома", навео је Минић на Иксу.

— Саво Минић (@minic_savo) April 29, 2026

