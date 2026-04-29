Усвојен Приједлог правила пласмана по зајмовима за стамбено финансирање

Аутор:АТВ
Влада Републике Српске донијела је данас, на 8. сједници у Бањалуци, Приједлог правила пласмана по зајмовима за стамбено финансирање.
Новим правилима за стамбене кредите предвиђено је смањење каматних стопа за кориснике и то:
Проширена је категорија корисника и то на начин да за стамбене кредите могу аплицирати и брачни парови код којих је једно или обоје старије од 35 година без обзира на стручну спрему и чињеницу да ли имају дјецу. До сада су за стамбене кредите могли аплицирати само брачни парови који имају високу стручну спрему или имају дјецу.
Новим правилима за стамбено финансирање повећана је старосна граница корисника који спадају у младе брачне парове и то са 30 на 35 година чиме су у потпуности усклађена са пронаталитетном политиком Владе Републике Српске односно Министарства породице, омладине и спорта.
Извршено је повећање максималног износа средстава за куповину и изградњу прве стамбене јединице са 170 на 200 хиљада КМ те повећање максималног износа средстава за проширење стамбене јединице са 75 на 100 хиљада КМ.
Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о туризму.
Основни разлог за доношење новог Закона о туризму лежи у потреби за потпуним и систематичним уређењем области туризма у Републици Српској, како би се створио модеран и стимулативан правни оквир усклађен са савременим кретањима на глобалном туристичком тржишту.
Приликом израде новог текста Приједлога закона, Министарство трговине и туризма руководило се потребом да се на свеобухватан и прецизан начин уреди област туристичких агенција, проширења круга корисника туристичких ваучера и на стране држављане, а све у циљу остваривања стратешких циљева у туризму Републике Српске који су дефинисани у Стратегији развоја туризма и у осталим стратешким и планским документима у туризму. Приједлог закона има за циљ да преузме и сублимира сва ранија рјешења која су се у пракси показала као ефикасна и корисна, што значи да се неће напуштати оно што је функционисало, већ ће се то интегрисати у нову законску структуру. На тај начин се осигурава континуитет у позитивним праксама и избјегава непотребно експериментисање, са већ провјереним моделима.
Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској.
Измјенама и допунама овог закона право на бесплатну правну помоћ у сачињавању свих врста писмена остварују лица која испуњавају критеријуме прописане овим законом, коригују се одредбе које се односе на поступке у којима се не може одобрити остваривање бесплатне правне помоћи, начин поступања Центра приликом одлучивања о новом захтјеву, детаљније се разрађују одредбе које се односе на поступање Центра у случају када би поступањем Центра могао истећи рок у коме подносилац захтјева има право на предузимање радње у поступку пред судом, управним и другим надлежним органом у којем тражи заступање Центра, те да је директор Центра у том случају дужан да одлучи рјешењем о захтјеву у року од три дана од дана подношења уредног захтјева.
Такође, допунама овог Нацрта закона уређују се случајеви када се не одобрава бесплатна правна помоћ, те начини престанка бесплатне правне помоћи.
Допунама овог закона проширује се круг лица која по критеријуму личног својства остварују право на бесплатну правну помоћ, а то су корисници додатка за помоћ и његу другог лица, жртве насиља у породици у брачним и породичним поступцима и жртве сексуалног насиља у поступцима заштите жртве. Разлог доношења ових измјена и допуна је и додатно усаглашавање са прописима којима се уређује заштита од насиља у породици и прописима којима се уређује област социјалне заштите.
Влада Републике Српске данас је усвојила информације о потреби финансирања пројеката из средстава Јавних инвестиција на подручју четири локалне заједнице у Републици Српској: Козарској Дубици, Новом Граду, Шипову и Осмацима.
Министарство финансија је, на основу захтјева наведених општина које су се обратиле за подршку Владе Републике Српске, припремило информације са приједлогом закључка за финансирање пројеката, за које је у Буџету Републике Српске на позицији „Јавне инвестиције“ потребно издвојити 6,4 милиона КМ.
Општина Козарска Дубица затражила је подршку за пројекте: санација спортске дворане, проширење градског гробља, реконструкција Видовданске улице и реконструкција крова на објекту „Стари Ступ“. Укупна вриједност наведених пројеката који ће у складу са могућностима бити подржани је 1,5 милион КМ.
Усвојена је и информација о подршци инфраструктурним пројектима у општини Нови Град. Ова општина предложила је пројекте вриједне 2,8 милиона КМ. У складу са захтјевом општине Нови Град предвиђено је проширење водоводне мреже, изградња водоводног система Мраовац у мјесним заједницама Мала Новска Рујишка и Кршље, изградња моста на ријеци Јаприци и реконструкција приступне саобраћајнице. Планирана је и реконструкција система одводње подземних вода, система оборинске и фекалне канализације и школског дворишта ЈУ Основна школа „Свети Сава“ Нови Град, те санација и реконструкција препумпне станице "Град" - 2. фаза.
У усвојеној информацији општина Шипово је оцијенила да је веома значајан стратешки и развојни пројекат асфалтирања и реконструкције локалних путева укупне вриједности 1,6 милиона КМ.
Влада Републике Српске данас је усвојила Консолидовани годишњи извјештај о успостављању и развоју интерне финансијске контроле у јавном сектору Републике Српске за 2025. годину који показује стање и напредак у успостављању ефикасног финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у субјектима јавног сектора.
У извјештајном периоду настављен је развој интерних контрола, унапређење процеса управљања ризицима и развоја функције интерне ревизије.
Стога је предложен наставак активности на дигитализацији, јачању интерне ревизије и досљедној примјени међународно прихваћених стандарда контроле и интерне ревизије.
Укупно посматрано систем интерних контрола у 2025. години показује тренд постепеног унапређења и веће институционалне одговорности на нивоу јавног сектора Републике Српске.
Влада Републике Српске усвојила је Акциони план за спровођење Стратегије развоја поштанских услуга у Републици Српској за период 2026-2028. године.
Стратегија дефинише стратешке циљеве и приоритете развоја поштанских услуга, те начине њиховог остваривања у наредном седмогодишњем периоду и то: унапређење институционалног и правног оквира за развој поштанских услуга; осигурање економски одрживе универзалне поштанске услуге у складу са потребама грађана и друштва, те развој нових поштанских услуга у Републици Српској.
Влада Републике Српске дала је сагласност Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске на План утрошка средстава за период 01.01. до 30.06.2026. године, на позицији Текући грантови удружењима од јавног интереса, у износу од 132.250,00 КМ.
Средства из ове Одлуке распоређују се: Савезу дистрофичара Републике Српске, Бања Лука, Савезу слијепих Републике Српске, Бања Лука, Савезу параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске, Савезу удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске, Бања Лука, Савезу друштава добровољних давалаца крви Републике Српске, Требиње, Савезу за ријетке болести Бања Лука, Удружењу за помоћ лицима са аутизмом „Дјеца свјетлост“ Бања Лука и Савезу глувих и наглувих Републике Српске.
Влада Републике Српске дала је сагласност Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске на План утрошка средстава за период 01.01. до 30.06.2026. године, на позицији Текући грант хуманитарним организацијама и удружењима, у износу од 435.000,00 КМ.
Средства из ове Одлуке распоређују се: Црвеном крсту Републике Српске, Удружењу „Искра“ родитељска кућа, Организацији ампутираца УДАС Републике Српске, те Удружењу дијализираних, трансплантираних и хроничних бубрежних болесника Републике Српске.
