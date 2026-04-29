ФБИ није утврио ко је пуцао на агента Тајне службе

АТВ
29.04.2026 13:41

Агенти америчке Тајне службе окружују предсједника Доналда Трампа, трећег с лева, док га своде са бине након пуцњаве испред балске сале током вечере дописника Бијеле куће, у суботу, 25. априла 2026. године, у Вашингтону.
Федерални биро за истраге /ФБИ/ још није утврдио ко је пуцао на агента Тајне службе САД током инцидента у хотелу гдје се у току била вечера дописника Бијеле куће са америчким предсједником Доналдом Трампом, објавила је мрежа "Ем-Ес нау", позивајући се на неименоване изворе блиске истрази.

Извори наводе да ФБИ наводно није успио да пронађе фрагмент који је пробио панцир официра Тајне службе, због чега истражиоци не могу са сигурношћу да кажу да ли је наоружани нападач пуцао на агента или је повреду задобио на било који други начин.

Графит ОВК

Србија

На кући Јовановића осванули графити терористичке ОВК

Службеници за спровођење закона на лицу мјеста вјерују да је осумњичени Кол Томас Ален /31/ пуцао на агента Тајне службе из сачмарице.

Амерички државни тужилац Тод Бланш рекао је новинарима у понедјељак, 27. априла, да је провјера сачмарице показала да је испаљен хитац, али да оружје након тога није поново напуњено.

Пуцњи су одјекнули у хотелу "Вашингтон хилтон" у суботу увече, 25. априла, у вријеме свечане вечере дописника Бијеле куће са члановима администрације САД. Сви присутни су евакуисани, укључујући Трампа и његову супругу Меланију Трамп. Осумњичени је брзо притворен.

Нападач Кол Томас Ален из Калифорније радио је као наставник и развијао је компјутерске игрице.

илу-ватра-23012026

Свијет

Спалио тијело жене у ЗОО врту?

Ален није имао претходни кривични досије и није био на радару вашингтонске полиције.

Он је оптужен по три тачке оптужнице, укључујући покушај убиства предсједника.

(СРНА)

Прочитајте више

Нема више скривања иза лажних имена: Ова држава укида анонимност на мрежама

Наука и технологија

Нема више скривања иза лажних имена: Ова држава укида анонимност на мрежама

2 ч

0
В.д. директора Инвестиционо развојне банке Републике Српске Недељко Ћорић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Републике Српске.

Економија

Стамбени кредити за становништво имаће директни пласман преко ИРБ-а

2 ч

0
Болница, монитор

Свијет

Мајка скочила у ријеку да спаси сина: Љекари јој се боре за живот

2 ч

0
Полиција на мјесту злочина, увиђај

Хроника

На браћу испалио 30 метака, осуђен на три и по године затвора

2 ч

0

Више из рубрике

ватра

Свијет

Спалио тијело жене у ЗОО врту?

2 ч

0
Болница, монитор

Свијет

Мајка скочила у ријеку да спаси сина: Љекари јој се боре за живот

2 ч

0
Русија неће изаћи из ОПЕК-а

Свијет

Русија неће изаћи из ОПЕК-а

3 ч

0
Новац еври

Свијет

Просјечна плата у овој земљи је око 7.000 евра: Тренутно су ова занимања најтраженија

5 ч

0

  • Најновије

15

48

Невјероватне вијести из Кине: Откривено 225 нових нафтних и гасних поља

15

46

Уставни суд Српске: Неуставна одлука о комуналној накнади у Модричи

15

38

Станивуковић за Бланушин споразум, али жели "најбоље оцијењене кандидате"

15

35

Иранци планирају "практичну војну акцију без преседана"?

15

01

Минић: Подршка младима и породицама остаје наш приоритет

