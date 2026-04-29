ФБИ није утврио ко је пуцао на агента Тајне службе

Федерални биро за истраге /ФБИ/ још није утврдио ко је пуцао на агента Тајне службе САД током инцидента у хотелу гдје се у току била вечера дописника Бијеле куће са америчким предсједником Доналдом Трампом, објавила је мрежа "Ем-Ес нау", позивајући се на неименоване изворе блиске истрази.
Извори наводе да ФБИ наводно није успио да пронађе фрагмент који је пробио панцир официра Тајне службе, због чега истражиоци не могу са сигурношћу да кажу да ли је наоружани нападач пуцао на агента или је повреду задобио на било који други начин.
Србија
На кући Јовановића осванули графити терористичке ОВК
Службеници за спровођење закона на лицу мјеста вјерују да је осумњичени Кол Томас Ален /31/ пуцао на агента Тајне службе из сачмарице.
Амерички државни тужилац Тод Бланш рекао је новинарима у понедјељак, 27. априла, да је провјера сачмарице показала да је испаљен хитац, али да оружје након тога није поново напуњено.
Пуцњи су одјекнули у хотелу "Вашингтон хилтон" у суботу увече, 25. априла, у вријеме свечане вечере дописника Бијеле куће са члановима администрације САД. Сви присутни су евакуисани, укључујући Трампа и његову супругу Меланију Трамп. Осумњичени је брзо притворен.
Нападач Кол Томас Ален из Калифорније радио је као наставник и развијао је компјутерске игрице.
Свијет
Спалио тијело жене у ЗОО врту?
Ален није имао претходни кривични досије и није био на радару вашингтонске полиције.
Он је оптужен по три тачке оптужнице, укључујући покушај убиства предсједника.
(СРНА)
