Спалио тијело жене у ЗОО врту?

Полиција у Јапану покренула је обимну истрагу против мушкарца запосленог у зоолошком врту, након што је признао да је тијело своје супруге однио у спалионицу унутар објекта и тамо га уништио.
Ријеч је о раднику у тридесетим годинама из града Асахикава, на сјеверном јапанском острву Хокаидо, који је подвргнут испитивању након што је његова супруга пријављена као нестала крајем марта.
Економија
Стамбени кредити за становништво имаће директни пласман преко ИРБ-а
Према наводима истражитеља, мушкарац је током добровољног саслушања признао да је "оставио тијело своје супруге у спалионици зоолошког врта".
Даље је навео да је тијело спалио, користећи постројење које се иначе користи за уклањање животињских остатака.
Полиција тренутно провјерава вјеродостојност његових изјава и покушава утврдити све околности случаја.
Свијет
Мајка скочила у ријеку да спаси сина: Љекари јој се боре за живот
Упркос интензивним претрагама, истражитељи до сада нису пронашли људске остатке у спалионици.
Постоји могућност да је тијело потпуно уништено високим температурама, с обзиром на то да се ради о индустријском постројењу намијењеном потпуном сагоријевању биолошког отпада.
Због тога полиција наставља с форензичким анализама и додатним претрагама на терену, наводи "ThePeninsulaQatar".
