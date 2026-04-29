Како причати са партнером о интими без нелагоде

Разговор о интимним односима са партнером и даље је табу тема за многе парове, обавијен нелагодом и страхом од погрешне реакције.
Међутим, сексуални терапеути и стручњаци за односе слажу се око једне ствари. Отворена и искрена комуникација о интимности кључна је за здрав и испуњен однос.
Какво нас вријеме очекује за Први мај?
Избјегавањем ових разговора ризикујемо неспоразуме, гомилање фрустрација и стварање удаљености у вези. Ћутање може учинити да физичка интимност постане осјећај притиска, умјесто задовољства, док отворен дијалог ствара темељ повјерења, уживања и дуготрајне блискости.
Сексуална интимност дотиче наше најдубље осјетљивости, идентитет и осјећај личне вриједности. Када своје жеље, границе или забринутости изговоримо наглас, ризикујемо да се осјетимо одбачено или погрешно схваћено. Већина нас никада није научена како да о томе разговара.
Културне поруке нас уче да ћутимо, породична искуства могу приказивати секс као нешто срамотно, а друштвене мреже често постављају нереална очекивања. Када се на то дода анксиозност због "перформанса" или несклад у жељама, постаје јасно зашто многи парови избјегавају ову тему све док не дође до сукоба.
"Ненадокнадиво за наше генерације": Како је екоцид на обали Врбаса за Станивуковића "само једна врба"?
Припрема је пола посла.
Као и код сваког важног разговора, кључ успјеха лежи у припреми. Није ријеч о томе да у глави "увјежбате сценарио", већ да створите услове у којима се оба партнера осјећају безбједно и спремно да слушају.
Стручњаци савјетују да никада не започињете разговор о сексу током или непосредно прије сексуалног односа. То ствара притисак и убија спонтаност. Умјесто тога, изаберите мирно, приватно окружење у тренутку када обоје имате довољно времена и енергије.
Покушајте да избјегнете тренутке када сте гладни, љути, усамљени или уморни. Започињање озбиљног разговора када је партнер под стресом због посла или у журби на састанак готово сигурно неће дати добре резултате. Шетња, заједничка вечера код куће или опуштање на каучу могу бити идеалне прилике.
Вукановић: Блануша одабрао Станивуковића за стратешког партнера
Прије него што уђете у детаље, корисно је поставити позитиван тон. Разговор можете започети реченицама које показују вашу намјеру да ојачате однос, као што су: "Желим да се још више зближимо и повежемо" или "Важно ми је да обоје будемо срећни у нашим интимним односима".
На овај начин дајете партнеру до знања да сте на истој страни и да наступате као тим, а не као противници. То смањује дефанзивност и отвара пут ка искрености.
Понекад је најтежи дио једноставно пронаћи праве ријечи. Сексуални терапеути нуде неколико провјерених приступа који могу послужити као увод и олакшати пут ка отворенијем односу.
Русија неће изаћи из ОПЕК-а
Умјесто да одмах укажете на проблем, почните са захвалношћу или похвалом. То показује партнеру да цијените ваш однос и смањује шансе да се осјети нападнутим.
Пробајте: "У посљедње вријеме баш уживам у нашој блискости. Размишљала сам о нечему што бисмо могли да испробамо заједно да нам буде још занимљивије".
Показивање рањивости може створити сигуран простор за искреност. Када партнер види да ни вама овај разговор није лак, већа је вјероватноћа да ће реаговати са разумијевањем.
Стиже изненадна срећа за ова три знака у мају: Све ће им ићи од руке
Примјер: "Помало ми је непријатно да ово покренем, али вољела бих да отвореније разговарамо о нашем сексуалном животу. Важно ми је да будемо повезани на свим нивоима".
Ово је златно правило комуникације. Умјесто да кажете "Ти никада не иницираш секс", што звучи као оптужба, преформулишите реченицу тако да изразите своја осјећања. Фокусирајте се на то шта ви осјећате и шта вам је потребно.
На примјер: "У посљедње вријеме се осјећам помало усамљено и недостаје ми осјећај повезаности са тобом. Вољела бих да пронађемо начин да се поново зближимо".
Овакав приступ смањује дефанзивност и подстиче рјешавање проблема.
Завршено суђење за убиство Слађане Милошевић!
Покажите да вам је стало до партнеровог задовољства и да желите да саслушате његове/њене потребе. На тај начин потенцијални монолог постаје разговор.
Постављајте отворена питања: "Волио/ла бих да чујем шта ти се највише свиђа у нашем интимном животу и да ли постоји нешто чега би волио/ла да има више?"
Пажљиво слушајте одговор, без прекидања и без осуђивања.
Бивши фудбалер Борца поново у елити: Даниловић увео Маритимо у Лигу Португал
Ако примијетите промјену или удаљавање, важно је да теми приђете пажљиво, а не оптужујуће.
Реченица попут: "Примијетила/примијетио сам да у посљедње вријеме нисмо толико блиски. Желим да знаш да ми недостајеш и волио/ла бих да о томе разговарамо", изражава вашу потребу за блискошћу на благ начин и отвара простор за рјешење.
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
2 д2
