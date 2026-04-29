Савјет доктора: Ове грешке избјегавајте приликом путовања авионом

Путовање авионом је већини људи рутина. Смјештате се на своје сједиште, вежете појас и чекате полијетање. Али за љекарку хитне медицине Аниту Пател постоје неколико кључних корака које она предузима прије сваког лета како би заштитила себе и своју породицу.
Докторица Пател упозорава да су склопиви столови у авиону међу најпрљавијим површинама. На њима се једе, пије и чита, а дјеца их понекад, како каже, чак и лижу. Зато она никада не улази у авион а да их претходно не дезинфикује.
"Сви видимо како екипе за чишћење улазе у авион чим ми изађемо. Њихово вријеме је ограничено и једноставно не стигну да пребришу сваки сточић", објаснила је.
"Чим сједнем, одмах антибактеријским марамицама пребришем сточић", казала је.
На тим површинама, упозорава, могу се наћи разне бактерије, вируси и микроорганизми који изазивају пробавне тегобе.
"Нико не жели да започне путовање повраћањем и проливом", рекла је.
Додала је да многи вируси могу да преживе на површинама дуго времена, а неке бактерије и сатима. На примјер, вируси прехладе могу опстати до седам дана, грип до 48 сати, а вирус који изазива КОВИД-19 од неколико сати до неколико дана.
Пошто не постоје јасна правила која би авио-компанијама налагала колико често морају да чисте те површине, одговорност је у великој мјери на путницима.
Једно мање истраживање показало је да су склопиви столови најпрљавије мјесто у авиону или аеродрому, са готово двоструко више бактерија од сљедећег најпрљавијег мјеста, славина на фонтанама за воду на аеродрому.
"Првих неколико минута након што сједнете су кључни. Ако тада не пребришете сточић, пропуштате најбољи тренутак, посебно ако имате малу дјецу која стално стављају руке у уста", поручила је Пател, додајући да брише све површине око себе и своје породице, укључујући и копчу за отварање стола.
Осим дезинфекције, Пател истиче и важност заштите од сунца. Многи нису свјесни јачине УВ зрака на великим висинама.
"Сунчева свјетлост, која дјелује пријатно високо у ваздуху, заправо је штетнија него на земљи", објаснила је, препоручујући наношење креме за сунчање прије сваког љета.
Иако ролетне на прозорима пружају одређену заштиту, оне не блокирају у потпуности штетно УВ зрачење које се повезује са оштећењем коже.
"Своје сједиште можете донекле да контролишете, али не и сједишта око себе", напоменула је, додајући да би, да је "организованија", у план путовања укључила и заштитну одјећу.
Пател је нагласила и важност везивања сигурносног појаса. Каже да су она и њена дјеца везани кад год сједе у авиону, чак и када то није обавезно. Истиче да су мале мјере опреза важне за заштиту путника и породице.
Ипак, додаје да ове мјере не би требало да изазивају стрес, посебно током одмора.
"Није циљ савршенство, већ да урадите најбоље што можете", закључила је Пател, преноси б92.
