Савјет доктора: Ове грешке избјегавајте приликом путовања авионом

29.04.2026 11:46

Лет авиона
Фото: pexels/Miguel Armas

Путовање авионом је већини људи рутина. Смјештате се на своје сједиште, вежете појас и чекате полијетање. Али за љекарку хитне медицине Аниту Пател постоје неколико кључних корака које она предузима прије сваког лета како би заштитила себе и своју породицу.

Најпрљавије површине у авиону које путници занемарују

Докторица Пател упозорава да су склопиви столови у авиону међу најпрљавијим површинама. На њима се једе, пије и чита, а дјеца их понекад, како каже, чак и лижу. Зато она никада не улази у авион а да их претходно не дезинфикује.

prostitucija

Хроника

Међународни ланац проституције: Дајани Николић година дана затвора

"Сви видимо како екипе за чишћење улазе у авион чим ми изађемо. Њихово вријеме је ограничено и једноставно не стигну да пребришу сваки сточић", објаснила је.

"Чим сједнем, одмах антибактеријским марамицама пребришем сточић", казала је.

На тим површинама, упозорава, могу се наћи разне бактерије, вируси и микроорганизми који изазивају пробавне тегобе.

"Нико не жели да започне путовање повраћањем и проливом", рекла је.

granica HR

Србија

ЕУ уводи апликацију која олакшава прелазак границе по ЕЕС систему

Колико дуго вируси и бактерије опстају на површинама

Додала је да многи вируси могу да преживе на површинама дуго времена, а неке бактерије и сатима. На примјер, вируси прехладе могу опстати до седам дана, грип до 48 сати, а вирус који изазива КОВИД-19 од неколико сати до неколико дана.

Пошто не постоје јасна правила која би авио-компанијама налагала колико често морају да чисте те површине, одговорност је у великој мјери на путницима.

Једно мање истраживање показало је да су склопиви столови најпрљавије мјесто у авиону или аеродрому, са готово двоструко више бактерија од сљедећег најпрљавијег мјеста, славина на фонтанама за воду на аеродрому.

Кућа Здравка Чолић

Хроника

Подигнута оптужница против нападача на Чолину вилу

"Првих неколико минута након што сједнете су кључни. Ако тада не пребришете сточић, пропуштате најбољи тренутак, посебно ако имате малу дјецу која стално стављају руке у уста", поручила је Пател, додајући да брише све површине око себе и своје породице, укључујући и копчу за отварање стола.

Заштита од УВ зрачења током лета

Осим дезинфекције, Пател истиче и важност заштите од сунца. Многи нису свјесни јачине УВ зрака на великим висинама.

Ротација-илустрација

Хроника

Малољетник на мопеду задобио тешке повреде приликом судара

"Сунчева свјетлост, која дјелује пријатно високо у ваздуху, заправо је штетнија него на земљи", објаснила је, препоручујући наношење креме за сунчање прије сваког љета.

Иако ролетне на прозорима пружају одређену заштиту, оне не блокирају у потпуности штетно УВ зрачење које се повезује са оштећењем коже.

"Своје сједиште можете донекле да контролишете, али не и сједишта око себе", напоменула је, додајући да би, да је "организованија", у план путовања укључила и заштитну одјећу.

Мале навике које повећавају безбједност у авиону

Пател је нагласила и важност везивања сигурносног појаса. Каже да су она и њена дјеца везани кад год сједе у авиону, чак и када то није обавезно. Истиче да су мале мјере опреза важне за заштиту путника и породице.

Полиција ФБиХ

Хроника

Одређен притвор мајци осумњиченој да је трудну кћерку бацила са балкона

Ипак, додаје да ове мјере не би требало да изазивају стрес, посебно током одмора.

"Није циљ савршенство, већ да урадите најбоље што можете", закључила је Пател, преноси б92.

Прочитајте више

Сабаленка у финалу Аустралијан опена

Тенис

Шок у Мадриду: Сабаленка просула шест меч лопти

2 ч

0
Новац еври

Свијет

Просјечна плата у овој земљи је око 7.000 евра: Тренутно су ова занимања најтраженија

2 ч

0
Лука Дончић убацио 60 поена

Кошарка

Катастрофалне вијести за Луку Дончића, Лејкерси пред немогућом мисијом!

2 ч

0
Лична и возачка карта на столу.

Друштво

Ево како ћете од сада пуно брже добити личну карту и шта то значи за ваш џеп

2 ч

0

Више из рубрике

Bolnica liječenje srčani udar aparati

Здравље

Љекари објаснили: Зашто долази до срчаног застоја код људи који су у пуној снази?

5 ч

0
Палента доручак јело оброк

Здравље

Дуже сједење послије оброка није добро за организам: Физичка активност је кључна

22 ч

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Здравље

Да ли је низак крвни притисак опасан? Ово су аларми да се морате јавити љекару

1 д

0
Докторица са маском и наочарима гледа снимак плућа

Здравље

Због вејпа плућа "пуцају" као кокице: Љекари дијагностиковали нову болест

1 д

0

