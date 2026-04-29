Шок у Мадриду: Сабаленка просула шест меч лопти

29.04.2026 10:31

Сабаленка у финалу Аустралијан опена
Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Америчка тенисерка Хејли Баптист елиминисала је у четвртфиналу мастерса у Мадриду бранитељку пехара Арину Сабаленку, пошто ју је послије великог преокрета побиједила резултатом 2:1 (2:6, 6:2, 7:6(8:6)) за два сата и 32 минута.

Сабаленка је лако добила први сет, са два брејка. У другом сету Баптист узвраћа, прави чак три брејка, а губи само један сервис, и тако уводи меч у трећи, одлучујући сет.

У трећем сету код вођства 5:4, на сервис Американке, Сабаленка не користи чак пет меч лопти. У тај-брејку је Бјелорускиња имала и шесту меч лопту, али ни њу није искористила, али зато Американка користи другу меч лопту и тако стиже до полуфинала. Баптист ће у полуфиналу играти против Мире Андрејеве. Рускиња је раније побиједила Канађанку Лејлу Фернандез резултатом 2:0.

Јован Радуловић Јоџир

Сцена

Јоџир се усред скандала обратио Дари Бубамари: ''Овако сам гледао у тебе''

У преостала два четвртфинала данас играју Каролина Плишкова и Анастасија Потапова, односно Марта Костјук и Линда Носкова.

Арина Сабаленка

тенис

тенисерка

Мадрид Опен

Више из рубрике

Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

Тенис

Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

21 ч

0
Бањалучанка најбоља у Загребу: Касијана Маркићевић осваја регион

Тенис

Бањалучанка најбоља у Загребу: Касијана Маркићевић осваја регион

1 д

0
Новак Ђоковић

Тенис

Велике промјене за Ђоковића због Алкараза

3 д

0
Отровао се Марин Чилић, отказан меч

Тенис

Отровао се Марин Чилић, отказан меч

4 д

0

