Шок у Мадриду: Сабаленка просула шест меч лопти

Америчка тенисерка Хејли Баптист елиминисала је у четвртфиналу мастерса у Мадриду бранитељку пехара Арину Сабаленку, пошто ју је послије великог преокрета побиједила резултатом 2:1 (2:6, 6:2, 7:6(8:6)) за два сата и 32 минута.
Сабаленка је лако добила први сет, са два брејка. У другом сету Баптист узвраћа, прави чак три брејка, а губи само један сервис, и тако уводи меч у трећи, одлучујући сет.
У трећем сету код вођства 5:4, на сервис Американке, Сабаленка не користи чак пет меч лопти. У тај-брејку је Бјелорускиња имала и шесту меч лопту, али ни њу није искористила, али зато Американка користи другу меч лопту и тако стиже до полуфинала. Баптист ће у полуфиналу играти против Мире Андрејеве. Рускиња је раније побиједила Канађанку Лејлу Фернандез резултатом 2:0.
Јоџир се усред скандала обратио Дари Бубамари: ''Овако сам гледао у тебе''
У преостала два четвртфинала данас играју Каролина Плишкова и Анастасија Потапова, односно Марта Костјук и Линда Носкова.
