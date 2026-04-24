Отровао се Марин Чилић, отказан меч

24.04.2026 23:08

Меч шеснаестине финала турнира у Мадриду између бразилског тенисера Жоаа Фонсеке и његовог ривала Марина Чилића неће бити одигран, након што је хрватски тенисер морао да се повуче због здравствених проблема.

Како је сам играч потврдио, доживио је тровање храном које га је потпуно исцрпјело, због чега није био у стању да изађе на терен и одигра заказани дуел против 31. тенисера свијета.

"Ћао свима, Нажалост, јуче сам добио тровање храном. Након што сам цијелу ноћ покушавао да се опоравим, моје тијело је, нажалост, исцрпљено и није на потребном нивоу да изађем на терен и уђем у борбу. Извињавам се свим навијачима који су чекали да гледају меч. Био сам баш узбуђен што се враћам у Мадрид. Грациас а тодос на подршци.Срећно, Жоао Фонсека и надам се да ћемо имати прилику да играмо поново негдје", навео је тенисер на Инстаграму.

Фонсека је тако без борбе прошао у наредну рунду такмичења, док ће се здравствено стање његовог ривала пратити у наредним данима.

