Шок у свијету тениса: Карлос Алкараз одустао

Аутор:АТВ
Коментари:0
Свијет тениса у петак је доживио шок. Шпански тенисер Карлос Алкараз неће одустао је од учешћа на Грен Слему Ролан Гарос. Такође, одустао је и од мастерса у Риму.
Овим поводом огласио се и сам тенисер.
"Након резултата тестова који су обављени данас, одлучили смо да је најразумније да будемо опрезни и да не учествујемо у Риму нити на Ролан Гаросу, док чекамо да процијенимо напредак како бисмо одлучили када да се вратимо на терен. Ово је тежак тренутак за мене, али сигуран сам да ћемо из овога изаћи јачи“, написао је Алкараз на друштвеним мрежама.
Повреда је ове године била јача од Алкараза, који у овом тренутку не зна ни када би потенцијално могао да се врати на терен.
Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026
