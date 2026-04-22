"Идиоте, шта мислиш да си у својој кући": Тенисер из БиХ се замало обрачунао с навијачем

Аутор:АТВ
Коментари:0
Несвакидашња сцена обиљежила је меч тенисера из БиХ Нермана Фатића на челенџеру у Риму гдје је због провокација из публике замало дошло до физичког обрачуна.
Током сусрета против Чун-Хсин Ценг, један гледалац је гласно увриједио Фатића назвавши га идиотом. Тенисер није остао равнодушан, упутио се према огради с намјером да се обрачуна с провокатором.
"Идиоте, шта мислиш да си у својој кући?", добацио је један од гледалаца Фатићу.
Гледалац очигледно није очекивао да ће Фатић разумјети шта говори, што је додатно допринијело ескалацији ситуације.
Nerman Fatic nearly gets into a fight with one of the spectators at the Rome Challenger tournament. — edgeAI (@edgeAIapp) April 21, 2026
He lost the point vs Chun-Hsin Tseng and smashed a ball away.
One of the spectators said something to him and Fatic went to confront him twice.
Umpire had to intervene.… pic.twitter.com/Tm5bi4CfZ3
Услиједила је напета ситуација на терену, уз реакцију судије у столици који је покушавао смирити Фатића и вратити фокус на меч. Краћи вербални сукоб прерастао је у гужву, али се на срећу све завршило без физичког инцидента.
Упркос свему, Фатић је успио задржати концентрацију и привести меч крају у своју корист, славивши резултатом 6:4, 6:4, чиме је изборио пласман у осмину финала турнира, преноси Кликс.
