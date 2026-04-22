"Идиоте, шта мислиш да си у својој кући": Тенисер из БиХ се замало обрачунао с навијачем

22.04.2026 13:19

Нермин Фатић се обрачунао са навијачем који му је добацивао током меча
Несвакидашња сцена обиљежила је меч тенисера из БиХ Нермана Фатића на челенџеру у Риму гдје је због провокација из публике замало дошло до физичког обрачуна.

Током сусрета против Чун-Хсин Ценг, један гледалац је гласно увриједио Фатића назвавши га идиотом. Тенисер није остао равнодушан, упутио се према огради с намјером да се обрачуна с провокатором.

"Идиоте, шта мислиш да си у својој кући?", добацио је један од гледалаца Фатићу.

Гледалац очигледно није очекивао да ће Фатић разумјети шта говори, што је додатно допринијело ескалацији ситуације.

Услиједила је напета ситуација на терену, уз реакцију судије у столици који је покушавао смирити Фатића и вратити фокус на меч. Краћи вербални сукоб прерастао је у гужву, али се на срећу све завршило без физичког инцидента.

Упркос свему, Фатић је успио задржати концентрацију и привести меч крају у своју корист, славивши резултатом 6:4, 6:4, чиме је изборио пласман у осмину финала турнира, преноси Кликс.

