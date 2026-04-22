Лавров: Кијев спреман да жртвује животе милиона грађана зарад својих господара на Западу

22.04.2026 14:15

Сергеј Лавров
Фото: Таnjug/Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Кијевски режим спреман је да жртвује животе милиона обичних грађана Украјине зарад својих господара на Западу, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

- Режим који је преузео власт у Кијеву спреман је да жртвује животе милиона обичних Украјинаца зарад интереса својих господара на Западу - рекао је Лавров на пријему поводом православног Ускрса.

Према његовом мишљењу, узрок томе је, између осталог, одустајање политичке елите од духовних и цивилизацијских коријена.

- Већ више од десет година траје прогон Украјинске православне цркве, укључујући одузимање њених цркава, вандализам и нападе на свештенство и парохијане - подсјетио је Лавров.

Он је додао да су сукоб на Блиском истоку, као и украјинску кризу, организовале престонице Западне Европе и Сјеверне Америке.

- Ситуација није нестабилна и алармантна само на нашим западним границама, годинама је захваћен и Блиски исток. Многе од ових сукоба, као што је украјинска криза, организовали су геополитички инжењери који свијет посматрају са висине, кроз неоколонијалистичку призму престоница Западне Европе и Сјеверне Америке - истакао је руски министар.

Лавров је примијетио да у низу европских земаља цвјета сатанизам (међународни сатанистички покрет је у Русији проглашен за екстремистички и забрањен).

- Изазивају негодовање и, рекао бих, гађење радови започети прошле године у Кијево-печерској лаври на "инвентарисању и провјери историјске и научне вриједности моштију светаца". То је био цитат. Иза ове бирократске формулације украјинског Министарства културе крије се легализовано светогрђе, почињено уз прећутно одобрење, чак и директну подршку, низа европских земаља, гдје, искрено речено, такође цвјета сатанизам - оцијенио је министар.

Он је додао и да се у Украјини примјећује одрицање од духовних коријена.

- Посљедице одбацивања духовних и цивилизацијских коријена од стране политичке елите могу се видјети, као што ми са горчином видимо, на примјеру савремене Украјине - закључио је Лавров.

(Спутњик)

Прочитајте више

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Напад дроном у Русији: Срушила се зграда

8 ч

1
Делегације Српске и Русије у посјети Храму Преображења Господњег.

Република Српска

Калабухов: Дејтон остаје кључни оквир за стабилност БиХ

17 ч

0
предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Српска наставља да његује братске односе са Русијом

22 ч

3
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, заједно са највишим званичницима Српске, састао се данас у Бањалуци са делегацијом Руске Федерације, коју је предводио замјеник министра иностраних послова Александар Грушко.

Република Српска

Минић: Српска захвална Русији на принципијелној подршци Дејтону

22 ч

0

Више из рубрике

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Делфима са предсједником Грчке Kонстантиносом Тасуласом.

Свијет

Цвијановићева у Делфима са предсједником Грчке: Односи добри и пријатељски

2 ч

0
Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године

Свијет

Ескалација – Нападнут још један брод у Ормуском мореузу

4 ч

0
Полицијско ауто

Свијет

Ужас! Преврнуо се аутобус, има погинулих

5 ч

0
Уводи се доживотна забрана пушења за све рођене послије 2008. године

Свијет

Уводи се доживотна забрана пушења за све рођене послије 2008. године

5 ч

0

  • Најновије

15

58

Бијела кућа одбацила тврдње о Трампу и нуклеарним кодовима као нетачне

15

58

Додик: Понашање према генералу Младићу се може назвати покушајем убиства

15

51

Поново трагедија у БиХ: Забио се комбијем у зид и погинуо

15

46

Мајка (46) се бацила са балкона са троје дјеце: Преживјела само дјевојчица, ево гдје је отац био у то вријеме

15

45

Дјед (90) прошао кроз црвено на тротинету и изазвао удес

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner