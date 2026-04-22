Кијевски режим спреман је да жртвује животе милиона обичних грађана Украјине зарад својих господара на Западу, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
- Режим који је преузео власт у Кијеву спреман је да жртвује животе милиона обичних Украјинаца зарад интереса својих господара на Западу - рекао је Лавров на пријему поводом православног Ускрса.
Према његовом мишљењу, узрок томе је, између осталог, одустајање политичке елите од духовних и цивилизацијских коријена.
- Већ више од десет година траје прогон Украјинске православне цркве, укључујући одузимање њених цркава, вандализам и нападе на свештенство и парохијане - подсјетио је Лавров.
Он је додао да су сукоб на Блиском истоку, као и украјинску кризу, организовале престонице Западне Европе и Сјеверне Америке.
- Ситуација није нестабилна и алармантна само на нашим западним границама, годинама је захваћен и Блиски исток. Многе од ових сукоба, као што је украјинска криза, организовали су геополитички инжењери који свијет посматрају са висине, кроз неоколонијалистичку призму престоница Западне Европе и Сјеверне Америке - истакао је руски министар.
Лавров је примијетио да у низу европских земаља цвјета сатанизам (међународни сатанистички покрет је у Русији проглашен за екстремистички и забрањен).
- Изазивају негодовање и, рекао бих, гађење радови започети прошле године у Кијево-печерској лаври на "инвентарисању и провјери историјске и научне вриједности моштију светаца". То је био цитат. Иза ове бирократске формулације украјинског Министарства културе крије се легализовано светогрђе, почињено уз прећутно одобрење, чак и директну подршку, низа европских земаља, гдје, искрено речено, такође цвјета сатанизам - оцијенио је министар.
Он је додао и да се у Украјини примјећује одрицање од духовних коријена.
- Посљедице одбацивања духовних и цивилизацијских коријена од стране политичке елите могу се видјети, као што ми са горчином видимо, на примјеру савремене Украјине - закључио је Лавров.
(Спутњик)
