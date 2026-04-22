Ужас! Преврнуо се аутобус, има погинулих

Најмање двије особе су погинуле, а више је повријеђено када се аутобус рано јутрос преврнуо на путу ка граничном прелазу Мало Трново на југоистоку Бугарске, саопштиле су локалне власти.
Према ријечима градоначелника Малог Трнова, возило се зауставило на коловозу због недостатка горива, након чега је кренуло уназад и преврнуло се, преноси агенција БТА.
МВР: Двама убити и 16 ранени край Малко Търново, всички са от Украйна https://t.co/y60NlXEVn3 via @BreakingBG— Breaking.BG (@BreakingBG) April 22, 2026
На мјесту несреће налазе се екипе полиције и хитне помоћи, док су повријеђени превезени у болницу у Бургасу.
Дио путника збринут је у локалном дневном центру, а надлежни органи врше увиђај и утврђују околности несреће.
