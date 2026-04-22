Ужас! Преврнуо се аутобус, има погинулих

АТВ
22.04.2026 10:12

Фото: Pexel/Pixabay

Најмање двије особе су погинуле, а више је повријеђено када се аутобус рано јутрос преврнуо на путу ка граничном прелазу Мало Трново на југоистоку Бугарске, саопштиле су локалне власти.

Према ријечима градоначелника Малог Трнова, возило се зауставило на коловозу због недостатка горива, након чега је кренуло уназад и преврнуло се, преноси агенција БТА.

На мјесту несреће налазе се екипе полиције и хитне помоћи, док су повријеђени превезени у болницу у Бургасу.

Дио путника збринут је у локалном дневном центру, а надлежни органи врше увиђај и утврђују околности несреће.

(спутник србија)

Прочитајте више

Naplatne kućice

Република Српска

Бесплатна путарина аутобусима који превозе путнике до Доње Градине

3 д

0
Бесплатан превоз у Доњу Градину: Град Бањалука обезбиједио четири аутобуса

Бања Лука

Бесплатан превоз у Доњу Градину: Град Бањалука обезбиједио четири аутобуса

4 д

0
Приједор организује бесплатан превоз у Доњу Градину

Република Српска

Приједор организује бесплатан превоз у Доњу Градину

4 д

0
Аутобус путник

Хроника

Младић избоден ножем у пуном аутобусу: Љекари му се боре за живот

5 д

0

Више из рубрике

Уводи се доживотна забрана пушења за све рођене послије 2008. године

Свијет

Уводи се доживотна забрана пушења за све рођене послије 2008. године

46 мин

0
Покренута велика истрага: Вјештачка интелигенција савјетовала када и гдје да се изврши напад у коме су убијене двије особе

Свијет

Покренута велика истрага: Вјештачка интелигенција савјетовала када и гдје да се изврши напад у коме су убијене двије особе

2 ч

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Свијет

Колико украјинских војника је обучила ЕУ? Каја Калас се "похвалила"

2 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Иран напао брод код Ормуског мореуза

2 ч

0

