Logo
Large banner

Младић избоден ножем у пуном аутобусу: Љекари му се боре за живот

Аутор:

АТВ
17.04.2026 08:55

Коментари:

0
Аутобус путник
Фото: pexels/Halil Yetkin

Београдска полиција и Више јавно тужилаштво интензивно трагају за нападачем који је у уторак увече, 14. априла, без икаквог повода ножем нанио тешке повреде опасне по живот Милошу Ђ. (22) у аутобусу градског превоза.

Стравичан инцидент догодио се у вечерњим часовима на линији 59, а према првим информацијама, напад је био потпуно изненадан и ничим изазван, сазнаје Телеграф.рс.

Напад без повода у Црнотравској улици

Милош Ђ. је полицији испричао да је у аутобус ушао са другом у Црнотравској улици. Убрзо након уласка, док су се налазили у возилу, пришао му је непознати младић и без икакве претходне свађе или контакта извадио нож.

„Нападач му је задао неколико убода директно у стомак. Све се десило муњевито, пред очима шокираних путника“, наводи извор упознат са истрагом.

Оперисан и у тешком стању

Милош Ђ. је са тешким тјелесним повредама хитно превезен у болницу, гдје је одмах оперисан. Љекари се и даље боре за његов живот, с обзиром на озбиљност повреда унутрашњих органа.

Повријеђени младић навео је да нападача не познаје и да га је те вечери први пут видио, што указује на могућност да је ријеч о насумичном насиљу.

Тужилаштво води истрагу

Полиција је одмах покренула потрагу за починиоцем, а истрага је у току.

Истражне радње обухватају анализу снимака са сигурносних камера из аутобуса и са трасе кретања возила, саслушање свједока и младићевог друга који је био присутан у тренутку напада, као и прикупљање доказа на лицу мјеста.

Истрагу званично води Више јавно тужилаштво у Београду, а јавност ће бити обавијештена о новим детаљима чим нападач буде идентификован и приведен правди.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Београд

напад ножем

аутобус

Полиција

Операција

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner