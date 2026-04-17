Младић избоден ножем у пуном аутобусу: Љекари му се боре за живот

Београдска полиција и Више јавно тужилаштво интензивно трагају за нападачем који је у уторак увече, 14. априла, без икаквог повода ножем нанио тешке повреде опасне по живот Милошу Ђ. (22) у аутобусу градског превоза.
Стравичан инцидент догодио се у вечерњим часовима на линији 59, а према првим информацијама, напад је био потпуно изненадан и ничим изазван, сазнаје Телеграф.рс.
Милош Ђ. је полицији испричао да је у аутобус ушао са другом у Црнотравској улици. Убрзо након уласка, док су се налазили у возилу, пришао му је непознати младић и без икакве претходне свађе или контакта извадио нож.
„Нападач му је задао неколико убода директно у стомак. Све се десило муњевито, пред очима шокираних путника“, наводи извор упознат са истрагом.
Милош Ђ. је са тешким тјелесним повредама хитно превезен у болницу, гдје је одмах оперисан. Љекари се и даље боре за његов живот, с обзиром на озбиљност повреда унутрашњих органа.
Повријеђени младић навео је да нападача не познаје и да га је те вечери први пут видио, што указује на могућност да је ријеч о насумичном насиљу.
Полиција је одмах покренула потрагу за починиоцем, а истрага је у току.
Истражне радње обухватају анализу снимака са сигурносних камера из аутобуса и са трасе кретања возила, саслушање свједока и младићевог друга који је био присутан у тренутку напада, као и прикупљање доказа на лицу мјеста.
Истрагу званично води Више јавно тужилаштво у Београду, а јавност ће бити обавијештена о новим детаљима чим нападач буде идентификован и приведен правди.
